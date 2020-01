गुजरात: कल राज्य में उत्तरायण का त्यौहार मनाया गया। लोग उत्सव के एक भाग के रूप में पतंग उड़ाते हुए दिखे। केवडिया में सरदार सरोवर बांध में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के दृश्य। (तस्वीर: पीएम नरेंद्र मोदी का इंस्टाग्राम पेज)

Gujarat: Harvest festival of Uttarayan was celebrated in the state yesterday. People flew kites as a part of the celebration. Visuals from the 'Statue of Unity' at Sardar Sarovar Dam in Kevadia. (Pic courtesy: PM Narendra Modi's Instagram page) pic.twitter.com/MAGOzHwDFF