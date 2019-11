जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान वह शुक्रवार (1 नवंबर) को नई दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचीं और महात्मा गांधी को श्रद्दांजलि दी।

#WATCH German Chancellor Angela Merkel pays tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat in Delhi pic.twitter.com/MdYxz8bY7D