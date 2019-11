Top News of the Day: संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) की शुरुआत सोमवार (18 नवंबर) से हो रही है। इस सत्र में गंगा स्वच्छता समेत कई अहम मुद्दों पर बिल पेश होने हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश (CJI- Chief Justice of India) जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े (Justice SA Bobde) पद की शपथ लेंगे, वे हाल ही में रिटायर्ड हुए जस्टिस रंजन गोगोई का स्थान लेंगे।

Maharashtra Government Formation: महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर जारी मशक्कत के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार (NCP Chief Sharad Pawar) और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Congress President Sharad Pawar) की सोमवार को दिल्ली में मुलाकात होनी है। इस मुलाकात में महाराष्ट्र का भविष्य तय होगा। शिवसेना (Shiv Sena) को इस मुलाकात का इंतजार है, क्योंकि इसी से तय हो सकता है कि कांग्रेस समर्थन देगी या नहीं।