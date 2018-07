हिंदी न्यूज़, Hindi News LIVE: हिंदी न्यूज़ लाइव

हिंदी न्यूज़ लाइव, Hindi News Live, Get all the Today Latest News in Hindi, Breaking News Headlines, Breaking Hindi News Live Updates Here: खबरों के नजरिए से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बेहद अहम मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 के तहत समलैंगिकता को अपराध माना जाए या इसके दायरे से बाहर रखा जाए, इस पर कोर्ट में बहस की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार चार दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई के हाल बेहाल हैं। मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है तो वहीं ट्रेन की पटरियां भी पानी में डूब गई हैं, जिसके कारण लोगों को यातायात में काफी परेशानी हो रही है। कई लोग तो घंटों से रेलवे स्टेशन में फंसे हुए हैं।