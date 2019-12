देश के कई हिस्सों में CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, केरल, बंगाल आदि राज्यों में जगह-जगह लोग नागरिकता कानून और NRC को लेकर अपने अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं। हालांकि इस दौरान यूपी और दिल्ली जैसी जगहों पर काफी हिंसक प्रदर्शन भी हुए। उत्तर प्रदेश में अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कल संभावित विरोध प्रदर्शन के बावजूद कोई बड़ी हिंसा की घटना नहीं घटी, जिसको लेकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। यूपी डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि हम निर्दोष लोगों को नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन किसी दोषी को नहीं छोड़ेंगे। यूपी के कानपुर, मुजफ्फरनगर, फीरोजाबाद, बहराइच जैसे जिलों में हिंसक झड़पें हुई थी। इन सबको लेकर सूबे की सीएम योगी की सरकार विपक्ष के निशाने पर है।

