AFSPA: असम से इस साल हट जाएगा अपस्पा, जानिए क्या है यह कानून?

Himanta Biswa Sarma On AFSPA: नंवबर, 1990 में अफस्पा के तहत असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था और तब से इसे हर छह महीने में बढ़ाया जाता रहा है

Himanta Biswa Sarma On AFSPA: असम से AFSPA हटाने को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा ऐलान। (फोटो सोर्स: PTI)

