कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका और उनकी टीम को रविवार को असम के गुवाहाटी में हिरासत में लिया गया। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी है। कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने भी इसका कड़ा विरोध किया है।

अभिजीत दीपके ने कहा कि वकील उस जगह के बाहर मौजूद थे जहां रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि समूह को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा था।

हम डरने वाले नहीं है- आशुतोष रांका

एक्स पर एक पोस्ट में आशुतोष रांका ने कहा, “जब जब हिमंता डरता है, पुलिस को आगे करता है।” उन्होंने कहा, “हिमंता बिस्वा सरमा यहां के लोगों से डर गए हैं। हम इनके स्कूलों की हकीकत देश की जनता के सामने लाना चाहते हैं, इसलिए हिमंता बिस्वा सरमा डर गए हैं। हम लोग कांजीरंगा की सच्चाई देश के सामने लाना चाहते हैं, इसलिए हिमंता बिस्वा सरमा डर गए हैं। हम लोग असम बाढ़ की सच्चाई देश के सामने लाना चाहते हैं। सुबह से यहां पर पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है। एक प्राइवेट प्रापर्टी पर यह मीटिंग थी और शांतिपूर्ण मीटिंग थी। लेकिन सुबह से हमारे वॉलंटियर्स को हिरासत में लिया गया। अभी हम लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। लोगों को धमकाया जा रहा है, लेकिन हिमंता बिस्वा सरमा भूल गए हैं कि हम लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। हम इसी देश की मिट्टी के लोग हैं, हम डरने वाले नहीं है।”

हिमंता मामा डर गए हैं- आशुतोष रांका

इसके अलावा एक अन्य पोस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने कहा, “हिमंता मामा डर गए है कि ज्ञानेश की आड़ में कहीं असम चुनाव में हुई धांधली ना पता पड़ जाये। किस तरह से विधानसभा की बाउंड्री बनाई गई, जिससे एक गांव के लोग तीन अलग अलग विधानसभा में बाट दिए गए। किस तरह से SIR के नाम पर असम के नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाया गया।”

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राजस्थान के आदिवासी इलाकों में सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान जारी है। उदयपुर के खेरवाड़ा क्षेत्र में स्कूलों के निरीक्षण के बाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कुछ शिक्षकों को डराने-धमकाने और ग्रामीणो पर FIR के लिए दबाव बनाने का दावा किया है। हालांकि, न आरोपों की प्रशासन या शिक्षा विभाग की ओर से पुष्टि नहीं हुई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…