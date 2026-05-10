असम के अगले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा होंगे। उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। रविवार सुबह भाजपा विधायक दल की बैठक कोई जिसमें हिमंता को नेता चुना गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सह पर्यवेक्षक के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे।

असम में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 102 सीट मिली है जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन 21 सीटों पर सिमट गया। हिमंता 12 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा भाजपा के बड़े नेता और NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले सकते हैं।

हिमंता के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने X पर एक पोस्ट में कहा, “हिमंता को भाजपा एवं एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूं। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार विकास, स्थिरता और जनकल्याण को अपना आशीर्वाद दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार “विकसित असम” के संकल्प को साकार करते हुए “विकसित भारत” के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।”