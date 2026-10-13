Himanta Biswa Sarma vs Congress: कांग्रेस और पूरा विपक्षी इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाना बना रहा है। दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 13 से 31 अक्टूबर तक राज्य के अलग-अलग जिला मुख्यालयों के पास जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है।

दरअसल, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि चुनाव आयोग को हर पांच साल में ही राष्ट्रीय स्तर पर SIR कराना चाहिए और वोटर लिस्ट का शुद्धीकरण होना चाहिए। एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की असम इकाई कांग्रेस द्वारा संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव डालने और लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर करने के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए रैलियों का आयोजन करेगी।

कांग्रेस पार्टी का दोहरा मापदंड

हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा मापदंड है, क्योंकि चुनाव जीतने पर वह ईवीएम को निशाना नहीं बनाती। हिमंता ने लिखा, “राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी भारत के जीवंत लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। उनका दोहरा मापदंड स्पष्ट है। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, तो राहुल गांधी इसे धांधली कहते हैं, जबकि संसद में उनका अपना चुनाव और उसके बाद विपक्ष के नेता के रूप में उनका पदोन्नति निर्विवाद है।”

मुख्यमंत्री सरमा ने लिखा। “जब असम में मतदान होता है, तो परिणाम अस्वीकार्य होता है, जबकि केरल में मतदान होने पर उसका स्वागत किया जाता है।” मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “कांग्रेस के लिए लोकतंत्र तभी वैध है जब वह कांग्रेस को जीत दिलाता है।”

कांग्रेस के खिलाफ दर्ज करेंगे विरोध

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने विपक्षी सांसदों से मुलाकात के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रैलियों के माध्यम से कांग्रेस का विशेष गहन संशोधन विधेयक (SIR) के प्रति विरोध उजागर होगा।

उन्होंने कहा कि इन रैलियों के जरिए वे लोगों को कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारे संवैधानिक संस्थानों को ब्लैकमेल करने, विशेष गहन संशोधन विधेयक (एसआईआर) का विरोध करके अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने और जनता के लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर करने के प्रयासों के प्रति सचेत करेंगे।

विदेशियों की पहचान का जिक्र

हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि एसआईआर की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश से लोगों की लगातार घुसपैठ हो रही है। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि इंद्रजीत गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए संसद में कहा था कि असम की मतदाता सूची में 30 लाख विदेशियों के नाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि असम कानून का पालन करते हुए हर दिन घुसपैठियों को निर्वासित करता है। अगर देश में विशेष संशोधन (एसआईआर) ही नहीं है, तो हम मतदाता सूची से लाखों विदेशियों के नाम कैसे हटा सकते हैं?

कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि वह कुमार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में आगामी चुनाव न लड़ने की घोषणा करे। असम में मतदाता सूची के एसआईआर को कब लागू किया जाएगा, इस बारे में कोई निश्चितता नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय मतदाता सूची (एनआरसी) के आंकड़ों के लिए आधार जैसी डेटा प्रणाली बनाने की प्रक्रिया अभी जारी है। फिलहाल इस प्रक्रिया को शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल की याचिका में 14 कमियां पाई हैं। रजिस्ट्री के मुताबिक, याचिका में कुछ जरूरी दस्तावेज नहीं है। इनमें 9 याचिकाकर्ताओं के लिए अधूरे ऑथराइजेशन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आईडी कार्ड की धुंधली कॉपी और कोर्ट-फीस में 220 रुपये की कमी शामिल है। इन कमियों को ठीक करने के बाद ही मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट किया जा सकता है। पढ़िए पूरी खबर…