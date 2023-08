हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से बाढ़ की चपेट में आया गांव, एक परिवार के 5 लोग लापता, रेस्कयू ऑपरेशन जारी

मूसलाधार बारिश के बाद नेशनल हाईवे राजबन से सतौन तक अवरुद्ध हो गया है।

Himachal Pradesh Cloudburst: हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद की स्थिति। (फोटो सोर्स: PTI)

