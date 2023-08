हिमाचल में फिर भूस्खलन, मंडी में एक घर पर मलबा गिरने से दो की मौत, मौसम विभाग ने जताया ये अनुमान

Himachal Pradesh News: आईएमडी ने राज्य भर में भारी बारिश और नौ जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, चंबा, मंडी, हमीरपुर, सोलन, बिलासपुर और कुल्लू में अचानक बाढ़ की चेतावनी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय में बारिश ने काफी तबाही मचाई है। हालात अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। शिमला, मंडी और कई इलाकों में भूस्खलन (Landslide) से जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब मंडी के सराज इलाके में भूस्खलन (Landslide) हुआ है। एक घर पर गिर मलबे की वजह से दो लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई इलाकों से भी ऐसे ही हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासन को हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल के हालात में सुधार नहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और बाढ़ के बाद हालात ज़्यादा खराब हो गए हैं, अलग-अलग हादसों में बड़ी तादाद में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि हिमाचल प्रदेश में रात भर हुई भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है। जिससे शिमला-चंडीगढ़ राजमार्ग सहित 200 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं और सोलन जिले में कुछ घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मौसम विभाग का क्या कहना है? आईएमडी ने राज्य भर में भारी बारिश और नौ जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, चंबा, मंडी, हमीरपुर, सोलन, बिलासपुर और कुल्लू में अचानक बाढ़ की चेतावनी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। Also Read हिमाचल प्रदेश में 24 अगस्त तक हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट बीते दो दिन में बिलासपुर में 181 मिमी बारिश हुई, इसके बाद बरथिन में 160 मिमी, शिमला में 132 मिमी, मंडी में 118 मिमी, सुंदरनगर में 105 मिमी, पालमपुर में 91 मिमी, सोलन में 77 मिमी बारिश हुई। कई जिलों में अभी भी भारी बारिश जारी है। शिमला, मंडी और सोलन जिलों में बुधवार से दो दिनों के लिए सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।

