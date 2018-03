कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वो उस दिन के इंतजार में हैं, जब कोई चीनी युवा हाथों में मेड इन हिमाचल प्रदेश लिखा फोन से सेल्फी ले। उन्होंने कहा, “वो दिन देखना चाहता हूं, जब चीनी चुवा ऐसे सेल्फी ले और फोन को घुमाए को उस पर लिखा हो मेड इन हिमाचल प्रदेश, मेड इन इंडिया।” इससे पहले राहुल गांधी ने हिमाचल के पौंटा साहिब में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो बिना काम किए फल का स्वाद चखना चाहते हैं। राहुल ने कहा, गीता में लिखा है, “काम करो, फल की चिंता मत करो लेकिन मोदी जी का इंटरप्रेटेशन है, फस सब खा जाओ और काम की चिंता मत करो।”

माना जा रहा है कि राहुल गांधी का यह बयान पीएम मोदी के मेक इन इंडिया अभियान पर हमला है। कांग्रेसी इस बात के लिए पीएम मोदी की आलोचना करते रहे हैं कि उनके अभियान के बावजूद भारत में चीनी सामानों का आयात जारी है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के नोटबंदी और जीएसटी को भी मेक इन इंडिया के लिए खतरा बताया है। इस बीच दोनों दलों के बीच हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर रस्साकसी जारी है।

राहुल ने हमलावर अंदाज में कहा कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं लेकिन अमित शाह के बेटे जय शाह के बारे में उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। उन्होंने पूछा कि जय शाह की संपत्ति 50 हजार रुपये से बढ़कर एक साल में 80 करोड़ रुपये कैसे हो गई। राहुल ने व्यंग्य किया, “मोदी जी कहते हैं हम जनता के पैसे के चौकीदार हैं, लेकिन वो चौकीदार नहीं भागीदार हैं।” राहुल ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार ने मनरेगा के लिए 35 हजार करोड़ रुपये दिए लेकिन मोदी जी ने इतने पैसे कंपनियों को दे दिए। राहुल ने पूछा कि यह कौन सा विकास का मॉडल है?

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (5 नवंबर) को हिमाचल प्रदेश के ऊना में चुनावी रैली की थी। राज्‍य में सत्‍ताधारी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि ”मुझे इस चुनाव में एक बात का दुख रहेगा, मजा नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी मैदान छोड़कर भाग गयी है, क्योंकि इस बार हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना लिया है।” मोदी ने आगे कहा कि ‘अब कोई भी पंजा देश के गरीब का हक नहीं छीन सकता है।’ राहुल ने ताबड़तोड़ रैलियां कर पीएम मोदी को जवाब देने की कोशिश की है।

Wo din dekhna chahta hoon jab Chinese yuva aise selfie le aur phone ko ghumaye to uspar likha ho made in Himachal Pradesh, made in India: RG pic.twitter.com/jMSogi7jEw

— ANI (@ANI) November 6, 2017