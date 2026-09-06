भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मंडी के शोधकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश में तेजी से बढ़ रही नौ हिमनद झीलों की पहचान की है। शोधकर्ताओं ने इन झीलों को संभावित ‘जल बम’ बताया है, जिनके फटने से बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है। आइआइटी मंडी के शोधकर्ताओं के अनुसार, ये झीलें निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। बढ़ते तापमान के कारण पूरे हिमालय में हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे इन झीलों का खतरा और बढ़ रहा है।

शोधकर्ताओं ने उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों और अन्य आंकड़ों के विश्लेषण में पाया कि एक दशक में हिमालयी क्षेत्र में हिमनद झीलों की संख्या करीब 30 प्रतिशत बढ़ गई है। इनके आकार में भी काफी विस्तार हुआ है। छह सदस्यीय शोध दल का नेतृत्व करने वाले आइआइटी मंडी के ‘स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग’ के संस्थापक अध्यक्ष डेरिक्स पी. शुक्ला ने कहा कि इससे अचानक हिमनद झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। ऐसी बाढ़ में भारी मात्रा में पानी और मलबा अचानक निचले इलाकों की ओर बह सकता है।

भूगर्भीय हलचलों से अचानक झील का पानी बाहर निकल सकता है

अध्ययन में चंबा और लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित नौ झीलों – कालिकुंड, चंद्रताल, वासुकी, सुराई, क्या त्सो, योचे, समुद्र टापू, कासांग और गेफांग गाथ – को विशेष रूप से संवेदनशील पाया गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार, यदि इन झीलों को रोकने वाली प्राकृतिक बाधाएं टूट जाती हैं, तो ये ‘जल बम’ की तरह तबाही मचा सकती हैं। भूस्खलन, भूकंप या अन्य भूगर्भीय हलचलों के कारण अचानक झील का पानी बाहर निकल सकता है, जिससे नीचे की घाटियों में व्यापक तबाही हो सकती है।

अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि इन झीलों के संभावित खतरे वाले क्षेत्रों में 15 से अधिक पुल, कई आबादी वाले इलाके तथा शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थान आते हैं। ऐसे में किसी झील के अचानक फटने की स्थिति में जान-माल और बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2025 में हिमाचल प्रदेश में 3,500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित 2,076 हिमनद झीलों का मानचित्रण किया गया। यह संख्या वर्ष 2015 में दर्ज झीलों से करीब 710 अधिक है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि एक दशक में इन झीलों का कुल क्षेत्रफल 28.45 प्रतिशत बढ़ा है।

हिमनद पिघलने से लाहौल-स्पीति जिले में गेफांग गाथ झील का दायरा बढ़ा

सबसे अहम बदलावों में से एक यह है कि हिमनदों के पिघलने की वजह से लाहौल-स्पीति जिले में गेफांग गाथ झील का दायरा लगभग 2,44,000 वर्ग मीटर बढ़ गया। किन्नौर में कासांग झील का आकार लगभग 1,50,000 वर्ग मीटर बढ़ा, जबकि कांगड़ा और चंबा जिलों में कालिकुंड झील का दायरा लगभग 1,20,000 वर्ग मीटर बढ़ गया।

शोधकर्ताओं ने कालिकुंड को खास तौर पर संवेदनशील माना है, क्योंकि इसके चारों ओर खड़ी ढलानें हैं। इससे झील के टूटने या फटने का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही, यह चेतावनी भी दी गई है कि संवेदनशील हिमालयी इलाकों में पर्यटकों की बढ़ती गतिविधियों से हिमनदों पर धूल जमा हो सकती है। यह धूल साफ बर्फ और हिम की तुलना में सूर्य की रोशनी अधिक सोखती है, जिससे बर्फ पिघलने की दर बढ़ जाती है।

भूकंप और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं हिमनद झीलों को और अस्थिर कर सकती हैं, जिससे अचानक बाढ़ आ सकती है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समेत कई सरकारी एजेंसियां अभी हिमाचल प्रदेश की चार हिमनद झीलों को संवेदनशील मानती हैं, जिनमें से तीन झीलें आइआइटी मंडी के अध्ययन में भी शामिल हैं।

उपग्रह प्रौद्योगिकी ने तेजी से बदल रही इन झीलों पर नजर रखना आसान बना दिया है, लेकिन शोधकर्ताओं ने जोर देकर कहा है कि जमीनी स्तर पर निगरानी, शुरुआती चेतावनी प्रणालियों और सरकार के सख्त हस्तक्षेप की तत्काल जरूरत है। शोधकर्ताओं के अनुसार, समय रहते निगरानी और प्रभावी आपदा प्रबंधन उपाय अपनाकर इन हिमनद झीलों से जुड़े संभावित खतरे को कम किया जा सकता है।

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हिमालयी राज्य सिक्किम में ग्लेशियल झीलों से पैदा होने वाले खतरे को लेकर चिंता बढ़ गई है। राज्य सरकार ने 40 ऐसी ग्लेशियल झीलों की पहचान की है, जिन्हें हाई-हैजार्ड यानी अत्यधिक जोखिम वाली कैटेगरी में रखा गया है। इनमें से 16 झीलों को सबसे ज्यादा जोखिम वाली कैटेगरी-A में रखा गया है। इन झीलों के अचानक फटने से निचले इलाकों में बसे गांवों और अन्य बस्तियों को गंभीर खतरा हो सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक