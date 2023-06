ऑर्नर किलिंग… सांप्रदायिक एंगल और NIA जांच की मांग, चंबा हत्याकांड में अब तक क्या-क्या हुआ?

हिमाचल प्रदेश के चंबा हत्याकांड ने सभी को झकझोक कर रख दिया है। इस एक घटना पर जमकर राजनीति हो रही है, जमीन पर तनाव का माहौल है और सांप्रदायिक एंगल भी सामने आ रहा है।

चंबा हत्याकांड पर जारी बवाल

हिमाचल प्रदेश के चंबा हत्याकांड ने सभी को झकझोक कर रख दिया है। इस एक घटना पर जमकर राजनीति हो रही है, जमीन पर तनाव का माहौल है और सांप्रदायिक एंगल भी सामने आ रहा है। इस पूरे मामले पर हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि पीड़ित परिवार से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, इस समय स्थानीय लोगों में काफी रोष है। जानकारी के लिए बता दें कि 6 जून को मनोहर अपने घर से लापता हो गया था, फिर 9 जून को चंबा में एक नाले में आठ टुकड़ों में कटा हुआ शव मिला। जांच हुई तो पता चला कि ये मनोहर का ही शव है। शुरुआती जांच के बाद कहा गया कि ये ऑनर किलिंग का केस हो सकता है। असल में मनोहर दलित समुदाय से था, वो किसी अल्पसंख्यक समाज की लड़की से प्यार करता था। इसी बात से लड़की के परिवार वाले खुश नहीं थे। अब आरोप ये है कि लड़की के परिवार ने पहले मनोहर की जमकर पिटाई की और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने भी जांच कर इस मामले में लड़की के पिता और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन मामला इतना संवेदनशील चल रहा है कि पुलिस को लगातार अपील करनी पड़ रही है कि लोग हिंसा ना करें, शांति बनाए रखें। असल में हिमाचल की सड़कों पर लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, नेता भी पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इस पूरे मामले को सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश कर रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले में NIA जांच से मना नहीं किया है, लेकिन वे बीजेपी से ये लिखित में चाहते हैं। अभी के लिए इस मामले में बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि पीड़ित के परिवार को पार्टी की तरफ से पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। लेकिन इस आश्वासन के बावजूद भी जमीन पर स्थिति सुधर नहीं रही है। सड़कों पर नारे लग रहे हैं- मनोहर हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा हैं।

