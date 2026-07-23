केंद्र सरकार ने गुरुवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश गंगवार को नया शिक्षा सचिव नियुक्त किया है। विनीत जोशी को अभी शिक्षा सचिव के पद से हटा दिया गया है और पंचायती विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है। यह नियुक्ति नीट परीक्षा के पेपर लीक को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच हुई है। वहीं पेपर लीक की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया गया है। गुरुवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का भरोसा दिलाया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 और अन्य संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए एक फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा तीस हजारी कोर्ट स्थित मध्यस्थता केंद्र की प्रभारी जस्टिस अनु ग्रोवर बालिगा का तबादला स्पेशल जस्टिस के रूप में राउज़ एवेन्यू कोर्ट (नए फास्ट ट्रैक कोर्ट में) में कर दिया गया है।

पीएम मोदी ने आज ही कहा था कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा था, “देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के तुरंत सुलझाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।”

कौन हैं नरेश गंगवार?

राजस्थान कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश गंगवार, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब प्रशासनिक फेरबदल के तहत उन्हें स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है।

नरेश गंगवार ने रुड़की विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में बीटेक, आईआईटी दिल्ली से कम्युनिकेशन में एमटेक और राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की है। अपने करियर के दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार और केंद्र में कई वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। वह राजस्थान में प्रधान सचिव और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण और खतरनाक पदार्थों से संबंधित मामलों को संभाला है।

सरकारी आदेश में इस बदलाव का कोई कारण नहीं बताया गया है। यह फेरबदल कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्रों द्वारा NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच हुआ है। प्रदर्शनकारी जवाबदेही और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं।