प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान : कैच द रेन’ की शुरुआत की और कहा कि भारत की आत्म-निर्भरता जल संसाधनों तथा जल संपर्क पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि जल के प्रभावी संरक्षण के बिना भारत का तीव्र गति से विकास संभव नहीं है। उधर, एक अन्य घटनाक्रम में केंद्र-UP व MP ने केन-बेतवा नदी जोड़ो समझौते पर साइन करके इस महत्वाकांक्षी योजना को अमली जामा पहना दिया।

पीएम मोदी ने कहा, हमारे पूर्वज हमारे लिए जल छोड़कर गए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसका संरक्षण करें। चिंता की बात है कि भारत में अधिकतर वर्षा जल बर्बाद हो जाता है। बारिश का पानी हम जितना बचाएंगे, भूजल पर निर्भरता उतनी ही कम हो जाएगी। उन्होंने प्रत्येक गांव में आगामी सौ दिन वर्षा जल संरक्षण की तैयारियों को समर्पित किए जाने का आह्वान किया। उनका कहना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार सरकार जल परीक्षण पर गंभीरता से काम कर रही है।

मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान 4.5 लाख महिलाओं को जल के परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया। उन्हें इस बात की भी खुशी है कि पानी के परीक्षण के इस अभियान में हमारे गांव में रहने वाली बहनों-बेटियों को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ डेढ़ साल पहले देश में 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से सिर्फ 3.5 करोड़ परिवारों के घर नल से जल आता था। अभी 4 करोड़ नए परिवारों को नल का कनेक्शन मिल चुका है।

People from Rajasthan, Gujarat understand water-related problems well. I'm also from Gujarat, faced such problems too. That's why in Union Water Ministry, we have a minister from the region with such issues: PM Modi during launch of 'Catch the Rain' movement, via video conference pic.twitter.com/9LFW4Pa64y

