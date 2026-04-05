Raghav Chadha News: राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के हाशिए पर चले गए नेता राघव चड्ढा ने अपने पार्टी सहयोगियों के इस आरोप का खंडन किया है कि उन्होंने संसद में पंजाब के मुद्दों को नहीं उठाया। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह उच्च सदन में पंजाब से संबंधित मामलों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में राघव चड्ढा ने आरोपों को खारिज करते हुए राज्य से अपने गहरे जुड़ाव का दावा किया और एक सांसद के रूप में उठाए गए मुद्दों को रेखांकित किया। इनमें नानकाना साहिब के लिए कॉरिडोर की मांग, किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी समर्थन, राज्य में घटते भूजल स्तर पर चिंता और भगत सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग शामिल थी।

पिक्चर अभी बाकी है- राघव चड्ढा

राघव चड्ढा ने लिखा, “आम आदमी पार्टी (AAP) के मेरे उन साथियों के लिए, जिन्हें यह कहते हुए वीडियो जारी करने पर मजबूर होना पड़ा कि “राघव चड्ढा संसद में पंजाब के मुद्दों को उठाने में विफल रहे”, यहां एक छोटा सा ट्रेलर है। पिक्चर अभी बाकी है। पंजाब मेरे लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। यह मेरा घर है, मेरा कर्तव्य है, मेरी मिट्टी है, मेरी आत्मा है।”

पंजाब आप नेताओं ने लगाया था आरोप

पंजाब आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं ने राघव चड्ढा पर राज्यसभा में राज्य के मुद्दों को न उठाने का आरोप लगाया है। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पंजाब के विधायकों ने राघव चड्ढा को इस उम्मीद के साथ राज्यसभा के लिए चुना था कि वे राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के मुद्दों का सशक्त प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि, उन्होंने पंजाब से जुड़े एक भी संवेदनशील मुद्दे को उठाने से पूरी तरह परहेज किया।” चीमा ने आगे कहा, “AAP आम लोगों को अवसर देती है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप रहना पंजाब और उसकी जनता के साथ विश्वासघात है।”

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि चड्ढा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की आलोचना करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दी हैं। भारद्वाज ने कहा, “राघव चड्ढा, जो कभी मोदी और बीजेपी के मुखर आलोचक थे, उन्होंने अपनी पुरानी छवि को पूरी तरह मिटा दिया है और खुद का एक नया, तराशा हुआ रूप पेश किया है, जैसे किसी को वाशिंग मशीन में डाल दिया गया हो।”

राघव चड्ढा ने धुरंधर स्टाइल में दिया था जवाब

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने फिर से एक वीडियो जारी किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि कल से मेरे खिलाफ स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। जिसमें एक जैसी भाषा, एक जैसी बातें और एक जैसे आरोप हैं। उन्होंने कहा कि एक कोई संयोग नहीं, बल्कि कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा इसका जवाब मुझे नहीं देना चाहिए, फिर लगा एक झूठ को सौ बार बोला जाए तो कहीं लोग मान न लें। इसलिए मैंने सोचा जवाब दूं। पढ़ें पूरी खबर…