केंद्रीय मंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के नेता एचडी कुमारस्वामी ने ‘वंदे मातरम’ विवाद को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने 17 अगस्त को मीडिया से बातचीत में सोनिया गांधी की भारतीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी नसों में ‘इटली का खून’ बहता है।

कुमारस्वामी ने कांग्रेस के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम‘ के पूरे संस्करण के दौरान कथित तौर पर हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि सोनिया गांधी से इससे ज्यादा उम्मीद भी क्या की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी मूल रूप से भारत की नहीं हैं और शादी के बाद भारत आई थीं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम’ को लेकर जो कुछ हुआ, उस पर अब अलग-अलग तरह की सफाई दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान किए गए इशारों को लेकर यह कहा जा रहा है कि वे सिर्फ कुर्सी लगाने के लिए किए गए थे। कुमारस्वामी के मुताबिक, जनता खुद तय करेगी कि इन दावों में क्या सही है और क्या गलत।

15 अगस्त को शुरू हुआ था विवाद

यह विवाद 15 अगस्त को उस समय शुरू हुआ जब दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान ‘वंदे मातरम’ का पूरा गायन हो रहा था। इस दौरान सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर इशारा करते हुए देखा गया था।

बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी का इशारा ‘वंदे मातरम’ के पूरे संस्करण को रोकने की कोशिश से जुड़ा था। हालांकि, कांग्रेस की ओर से इस घटनाक्रम को लेकर अलग स्पष्टीकरण दिया गया है।

सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत

इस विवाद को लेकर बीजेपी नेताओं ने रविवार को सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि उसे इस मामले में एक शिकायत मिली है और वह इसकी जांच कर रही है।

16 अगस्त को एक वकील ने दिल्ली के आईपी एस्टेट थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसमें कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ‘वंदे मातरम’ का गायन चल रहा था और शुरुआती हिस्सा पूरा होने के बाद सोनिया गांधी ने कुछ इशारे किए। शिकायतकर्ता का दावा है कि ये इशारे गीत को आगे जारी रखने पर आपत्ति जताने जैसे प्रतीत हो रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले में कांग्रेस की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण और बीजेपी के आरोपों के बीच विवाद जारी है।

Hassan, Karnataka: Union Minister H.D. Kumaraswamy says, "What can you expect from Sonia Gandhi now? Is Sonia Gandhi originally from our country? She came here after marrying, but most of the blood flowing through her veins is Italian, isn't it? Regarding the incidents that took… pic.twitter.com/4iYQ8kezKN — IANS (@ians_india) August 18, 2026

वंदे मातरम विवाद मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज

स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान सोनिया गांधी के इशारे करने को लेकर हुए विवाद को लेकर बीजेपी के एक नेता ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, मंगलुरु में BJP नेता विकास पुत्तूर ने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। साथ ही विकास पुत्तूर ने कहा है कि अगर इस एफआईआर पर कर्नाटक सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।