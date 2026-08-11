Jharkhand Student Protest: झारखंड बंद के ऐलान के बाद रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बंद का आह्वान किया गया है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सोरेन की सरकार पर हमला बोला है।

उन्होंने कहा, “यह हमारे बच्चों और छात्रों पर किए गए अन्याय और अत्याचारों, परीक्षा के पेपर लीक होने और जिस बर्बर तरीके से हमारे बच्चों के शरीर पर लाठियां बरसाई गईं, इन सब के कारण है।” साहू ने आगे कहा, “रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए और यहां तक ​​कि दिनदहाड़े भी आंसू गैस के गोले दागे गए। इससे सैकड़ों बच्चे घायल हो गए। ये हमारे बच्चे हैं। इसीलिए, उनके समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ता कल सड़कों पर उतरेंगे और झारखंड को ठप्प कर देंगे।”

विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर बोलते हुए साहू ने कहा, “झारखंड के बच्चों से जुड़े मामले को जिस तरह से पुलिसकर्मियों ने संभाला, उसके लिए उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए और पदक देकर सम्मानित किया जाना चाहिए। लाठीचार्ज के बाद सैकड़ों बच्चे घायल हो गए हैं।”

पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज

बता दें कि सोमवार को हजारों की संख्या में अभ्यर्थी रांची में इकट्ठा हुए और बहुस्तरीय बैरिकेड्स को तोड़ते हुए विधानसभा की ओर बढ़ने लगे। जगन्नाथपुर मंदिर के पास पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का प्रयोग किया।

एक घायल छात्र प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया कि रांची में जेपीएससी-जेएसएससी के उम्मीदवारों के विधानसभा घेराव मार्च के दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और दावा किया कि कम से कम 100 युवा इसके शिकार हुए। घटना के बारे में एएनआई से बात करते हुए घायल प्रदर्शनकारी शिवम ने कहा, “हम विधानसभा के बाहर बैठे सरकार (अधिकारियों या नेताओं) के आने और प्रतिक्रिया देने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार का कोई अता-पता नहीं था। तभी पुलिस पहुंची और बिना किसी चेतावनी या पूर्व बातचीत के उन्होंने तुरंत लाठीचार्ज शुरू कर दिया।”

एक अन्य घायल छात्र प्रदर्शनकारी विक्रम कुमार ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। कुमार ने कहा, “हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमने एक भी गाली-गलौज नहीं की। अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। यह ठीक नहीं है।”

विधायक जयराम महतो ने क्या आरोप लगाया?

वहीं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम कुमार महतो ने आरोप लगाया कि रांची में जेपीएससी-जेएसएससी उम्मीदवारों के विरोध मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज करके पुलिस ने कायरतापूर्ण कृत्य किया और दावा किया कि इस घटना ने उनकी प्रतिष्ठा को गहरा धब्बा लगाया है।

विरोध मार्च के बारे में एएनआई से बात करते हुए महतो ने कहा, “आज का आंदोलन वास्तव में ऐतिहासिक था और शाम तक यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। हालांकि, रात में झारखंड पुलिस ने एक कायरतापूर्ण कृत्य किया, एक ऐसा कृत्य जिसने बल की प्रतिष्ठा को गहरा धब्बा लगा दिया है।”

उन्होंने आरोप लगाया, “अंधेरे की आड़ में, बत्तियां बुझाकर, उन्होंने छात्रों को बैठने के लिए कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि बातचीत होगी। छात्र सार्थक बातचीत की उम्मीद में वहां बैठे रहे, लेकिन बातचीत करने के बजाय, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।”

पुलिस जवान पर फेंका पत्थर- डीसी भजंत्री

पुलिस की ओर से छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एक पुलिस जवान पर पत्थर फेंका गया और आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और अधिकारियों को उकसाने का प्रयास किया।

डीसी भजंत्री ने कहा, “24 जुलाई को कुछ छात्रों और छात्र नेताओं ने अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू किया। चूंकि यह बिना अनुमति के शुरू हुआ था और आगामी डूरंड कप और जनजातीय महोत्सव को देखते हुए, उनसे स्थान बदलने का अनुरोध किया गया; जिसके बाद वे 28 जुलाई को जयपाल सिंह स्टेडियम में चले गए।”

उन्होंने कहा कि छात्र प्रतिनिधिमंडल और राज्य सरकार की एक समिति के बीच बातचीत के दौरान स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इसके बाद छात्र संगठनों ने विधानसभा की घेराबंदी का आह्वान किया।

डीसी ने आगे कहा, “इस पूरी घटना के दौरान, हमारी पुलिस ने संयम बरता और बल प्रयोग से बचने का प्रयास किया। इसी बीच, कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस और अधिकारियों को उकसाने की कोशिश की, एक जवान पर पत्थर फेंका गया और भीड़ ने दूसरे जवान को कुचलने की कोशिश की, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई। पुलिस ने जवान को बचाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया।”

शीर्ष पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेटों की बार-बार अपील के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने मार्ग खाली करने से इनकार कर दिया। डीसी भजंत्री ने कहा, “आंदोलन में शामिल छात्रों ने एक बार फिर बहुत संयम दिखाया, हालांकि कुछ असामाजिक तत्वों ने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की और पुलिस के साथ मौखिक दुर्व्यवहार और धक्का-मुक्की की।”

राहुल गांधी ने बल प्रयोग को बताया था गलत

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों पर किए गए बल प्रयोग को गलत बताया था। इसके बाद अब छात्रों के संगठन जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने लोकसभा में विपक्ष के नेता पर हमला बोलते हुए कहा, “सुनिये महोदय आपके इस ट्वीट के तुरंग बाद लाठी चार्ज शुरू था। आपकी सरकार है , नैतिक ज्ञान मत दीजिए। सैकड़ों साथियों को आपकी सरकार ने पीटा है।”

यह भी पढ़ें: ‘झारखंड के छात्रों के साथ हैं हम’, JPSC-JSSC आंदोलन को CJP का समर्थन; अभिजीत दीपके का ऐलान



झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्रों के आंदोलन को सोमवार को सीजेपी का समर्थन मिला। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रति एकजुटता जताई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…