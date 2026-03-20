दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। शुक्रवार सुबह हुई तेज बारिश ने तापमान में गिरावट दर्ज कराई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि दिल्ली-एनसीआर में अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना है, और उसी के तहत शुक्रवार सुबह बारिश शुरू हो गई।

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के सक्रिय होने की वजह से उत्तर, मध्य, पूर्व और दक्षिण भारत के 22 राज्यों में मौसम बदला है। आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है, और कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। उत्तराखंड और झारखंड को लेकर मौसम विभाग का अनुमान है कि यहां 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में भी बारिश के आसार जताए गए हैं।

आईएमडी के ताजा अपडेट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शुक्रवार से ही भारी बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 22 मार्च तक बारिश के आसार जताए गए हैं।

राजधानी दिल्ली में मार्च की शुरुआत से ही अप्रैल जैसी गर्मी का असर इस बार दिखाई दिया है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। ऐसे में इस बारिश ने लोगों को उस भीषण गर्मी से कुछ राहत देने का काम किया है।