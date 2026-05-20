उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। हालात यह है कि सुबह नौ-दस बजे तेज धूप की वजह से घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बांदा में 48.2 डिग्री सेल्सियम तापमान दर्ज किया गया है। यह देश में सबसे ज्यादा था।

उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ दिन बेहद गर्म रहने वाले हैं। NDMA की तरफ से लोगों को मोबाइल पर SMS के जरिए अगले 24 घंटों में अलीगढ़, भदोही, एटा, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हाथरस, कानपुर नगर, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर में कई स्थानों पर लू से भीषण लू चलने की संभावना की जानकारी दी गई है।

कहां-कहां लू की चेतावनी?

मौसम विभाग की प्रेस रिलीज के अनुसार, 20-21 मई को और 24 से 26 मई के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई इलाकों में लू से लेकर भीषण लू चलने की प्रबल संभावना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 20 से 26 मई तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 से 23 मई तक हीट वेव की स्थिति रहने की संभावना है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

IMD के अनुसार, 26 मई को मध्यप्रदेश, 24 से 26 मई को विदर्भ, 20 से 24 मई के बीच छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लू की स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग के भोपाल केंद्र की प्रेस रिलीज के अनुसार, गुरुवार 21 मई के लिए मध्य प्रदेश में दतिया, भिंड, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में तेज गर्मी का असर अधिक रहेगा। इसके अलावा भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सागर और इंदौर समेत कई जिलों में भी गर्म हवाएं चलने की संभावना है।

मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अगले एक हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी भागों में अगले 2-3 दिन तेज धूल भरी सतही हवाएं 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की प्रबल संभावना है।

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दिल्ली में मई की शुरुआत से ही गर्मी लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अब हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।