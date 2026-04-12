भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली-एनसीआर में आने वाले दिनों में तापमान में लगातार वृद्धि की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले सप्ताह तक अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे गर्मी का असर तेज होने लगेगा।

आईएमडी के मुताबिक, रविवार को न्यूनतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि मंगलवार तक इसमें हल्की बढ़ोतरी होकर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान रविवार तक 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और अगले बुधवार तक 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने रविवार को तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। दिन के समय 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग में शनिवार को अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम लेकिन एक दिन पहले से 1.9 डिग्री अधिक रहा।

मौसम विभाग ने रविवार को तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। दिन के समय 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग में शनिवार को अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम लेकिन एक दिन पहले से 1.9 डिग्री अधिक रहा।

न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.4 डिग्री कम है, हालांकि पिछले दिन की तुलना में इसमें 2.3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अन्य केंद्रों पर भी तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। पालम में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

इस बीच, राजधानी की हवा की गुणवत्ता में हल्का सुधार दर्ज किया गया है। शनिवार शाम चार बजे 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 123 (मध्यम) दर्ज किया गया, जो शुक्रवार के 151 के मुकाबले बेहतर है। हालांकि वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (एक्यूइडब्लूयएस) के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रहेगी, लेकिन इसके बाद फिर से खराब श्रेणी में पहुंचने की आशंका है।

यह भी पढ़ें – कहीं लू के थपेड़े, कहीं ओलों की मार; दिल्ली-NCR समेत पूरे देश में बदलेगा मौसम का मिजाज

पूर्वी, मध्य और उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों और दक्षिण-पूर्वी प्रायद्वीप में अप्रैल से जून के बीच भीषण गर्मी वाले दिनों की संख्या सामान्य से अधिक रहने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को अपने मासिक पूर्वानुमान में यह बात कही। आईएमडी के मुताबिक, अप्रैल से जून के बीच देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने का अनुमान है। पूरी खबर पढ़ें…