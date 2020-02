बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे एक पुलिस अधिकारी पर गुस्सा करते नज़र आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अधिकारी को सस्पैंड करने की बात भी कह डाली। इस वीडियो को राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर करते हुए स्वास्थ्य मंत्री पर हमला बोला है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो शुक्रवार का है। मंत्री सीवान में एक अस्पताल के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे।

वायरल वीडियो में मंगल पांडे अस्पताल के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मंगल पांडेय मंच पर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी पुलिस अधिकारी गणेश चौहान एक मंत्री को नहीं पहचान सके और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस बात से मंगल पांडे बेहद नाराज हो गए और कहते हैं, ‘पागल है क्या? काहे ऐसे लोगों को खड़ा करते हैं आप लोग, जो मंत्री को नहीं पहचानता हो। प्रभारी मंत्री को रोक रहा है। इसको सस्पेंड करवाइए।’

इस वीडियो को तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। आरजेडी नेता ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा “ये देखकर हैरान है कि बिहार के मंत्री कैसे अपने पद को लेकर डींग हांक रहे हैं। पुलिस अगर ड्यूटी पर मंत्री को नहीं पहचाना पाता है या पहचान के लिए अनुरोध करता है, तो क्या किसी मंत्री को सार्वजनिक रूप से धमकी देना और उसे अपमानित करना चाहिए? इसके बजाय सत्ता के नशे में चूर मंत्री को निलंबित किया जाए।”

Shocked to see how Bihar’s health minister is bragging about his entitlement. Assuming the Cop on duty couldn’t recognize the minister & requested for identification, does it behove of a minister to publicly threaten & humiliate him? Power drunk minister shd be suspended instead pic.twitter.com/kqMjrcB0Tu

