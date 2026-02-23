उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 70 साल के एक मुस्लिम दुकानदार को धमकी देने वाली भीड़ का सामना करने के लगभग एक महीने बाद, मोहम्मद दीपक सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिले, जिन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही उनके जिम आएंगे।

मेंबरशिप 150 से घटकर 15 रह गई

26 जनवरी को, 38 साल के दीपक ने उन लोगों के एक ग्रुप का सामना किया जो कोटद्वार शहर में पार्किंसंस बीमारी वाले मुस्लिम दुकानदार को उसकी दुकान के नाम से “बाबा” शब्द हटाने के लिए परेशान कर रहे थे। झगड़े के दौरान, जब उससे उसका नाम पूछा गया, तो उसने भीड़ को बताया कि उसका नाम मोहम्मद दीपक है। इस घटना के बाद, दीपक के चलाए जा रहे हल्क जिम की मेंबरशिप 150 से घटकर 15 रह गई।

राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने के बाद रिपोर्टरों से बात करते हुए, दीपक ने कहा, “राहुल गांधी ने मुझे फोन किया था, और उन्होंने मेरे परिवार और मुझसे बात की। जो कुछ भी हुआ है… उन्होंने मुझसे इस बारे में बात की और हमें भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और जो मैंने किया वह अच्छा था। उन्होंने यह भी कहा है कि वह कोटद्वार आएंगे और मेरे जिम की मेंबरशिप लेंगे।”

दीपक ने कहा कि राहुल ने उन्हें भरोसा दिलाया और कहा कि किसी भी बात की चिंता मत करो। “उन्होंने मेरे काम की तारीफ की… अगर राहुल गांधी मेरे जिम में आकर वहां वर्कआउट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी।” दीपक ने यह भी कहा कि उन्हें पहले मिलने वाली धमकियां अब बंद हो गई हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उनकी कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी से मुलाकात भी करवाई। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद कि दीपक के जिम को नुकसान हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील दीपक कुमार की रोजी-रोटी चलाने में मदद के लिए आगे आए थे। दरअसल. बीते दिनों उत्तराखंड के कोटद्वार में जिम चलाने वाले दीपक कुमार सुर्खियों आ गए थे।

मुस्लिम दुकानदार की मदद को आगे आए दीपक से जब बजरंग दल के सदस्यों ने नाम पूछा तो उन्होंने ‘मोहम्मद दीपक’ बताया था। इस बहस का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद से दीपक सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गए। इसके बाद 31 जनवरी को बजरंग दल के कई सदस्यों ने दीपक से बहस की। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव किया।

बाद में दीपक ने दावा किया कि उनके जिम के कई मेंबर कम हो गए हैं। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कोटद्वार में हल्क जिम, जो एक किराए की बिल्डिंग में चलता है और जिसमें कभी 150 मेंबर थे, अब वहां रोजाना सिर्फ 15 लोग आते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…