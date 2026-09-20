IIT-बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे के परिवार को ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि उन्होंने आत्महत्या से एक दिन पहले ही उससे बात की थी। IIT-बॉम्बे में B.Tech के दूसरे साल के छात्र साहिल ने शुक्रवार को दो मिड-सेमेस्टर परीक्षाओं में से एक पूरी कर ली थी और दूसरी परीक्षा दे रहा था।

आरोप है कि परीक्षा हॉल के अंदर उसके पास मोबाइल फोन मिला। इसके कुछ घंटों बाद, साहिल वाकोडे ने आत्महत्या कर ली। यवतमाल का रहने वाला साहिल वाकोडे IIT-बॉम्बे में एनर्जी साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का छात्र था।

जाति के आधार पर भेदभाव का आरोप

साहिल वाकोडे के माता-पिता ने बताया कि उसने पढ़ाई के दबाव की कोई शिकायत नहीं की थी, पहले साल का कोई बैकलॉग नहीं था और वह इंस्टीट्यूट में बैडमिंटन और स्केटिंग में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेता था। साहिल के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि इंस्टीट्यूट की फैकल्टी ने उसके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया था।

साहिल की मां सोनाली ने बताया कि उनका बेटा इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता था। साहिल के माता-पिता को ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि वह पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी का सामना कर रहा था। जब उनसे पूछा गया कि क्या साहिल पर पढ़ाई का दबाव था, तो सोनाली ने कहा कि बेटे ने परिवार के सामने कभी ऐसी कोई चिंता जाहिर नहीं की थी।

सोनाली ने कहा, “असल में, वह कैंपस में अपनी जिंदगी जी रहा था।” साहिल के पिता रवींद्र यवतमाल के एक कोऑपरेटिव बैंक में काम करते हैं। रवींद्र ने कहा, “यह विश्वास करना मुश्किल है कि वह नकल करने की कोशिश कर रहा था। वह हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा।”

बैडमिंटन और स्केटिंग खेलता था साहिल

IIT-बॉम्बे में साहिल की जिंदगी सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं थी। वह खेलों में भी सक्रिय था, बैडमिंटन क्लब का संयोजक था और टूर्नामेंट में हिस्सा लेता था। वह स्केटिंग प्रतियोगिताओं में भी भाग लेता था। उसके माता-पिता इसी हफ्ते की शुरुआत में उससे मिलने कैंपस गए थे। माता-पिता ने बताया कि वह सामान्य मुलाकात थी।

सोनाली ने बेटे की मौत से एक दिन पहले उससे बात की थी। उन्होंने बताया कि बातचीत वैसी ही हुई थी, जैसी हर दिन होती थी। बातचीत में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे उन्हें साहिल की किसी परेशानी का अंदाजा हो पाता।

जातिसूचक गालियां देने का आरोप

साहिल के पिता रवींद्र ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया, “साहिल ने बताया कि पिछले तीन महीनों से फैकल्टी टीचर सूर्यनारायण डूला सर जो कथित तौर पर डायरेक्टर शिरीष बी. केडारे के कहने पर ऐसा कर रहे थे, उसे जातिसूचक गालियां दे रहे थे।”

पिता रवींद्र ने बताया, “उसने (बेटे ने) यह भी बताया कि टीचर कहते थे कि चूंकि वह नीची जाति का है, इसलिए उसे परेशान किया जाएगा और किसी झूठे मामले में फंसाया जा सकता है। तब मैंने उसे इमोशनल सहारा दिया और काउंसलिंग की।”

शुक्रवार को मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान जब साहिल को कथित तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया, तब प्रोफेसर डूला वहां इनविजिलेटर (निरीक्षक) के तौर पर मौजूद थे।

प्रोफेसर डूला और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज

साहिल के पिता की शिकायत के आधार पर, मुंबई पुलिस ने शनिवार को प्रोफेसर डूला और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।

शुक्रवार को साहिल के सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच दो एग्जाम थे। उसने पहली परीक्षा पूरी कर ली थी। दूसरा एग्जाम खत्म होने से लगभग एक घंटे पहले, प्रोफेसर डूला ने उसे हॉल के अंदर मोबाइल फोन के साथ पकड़ा था। संस्थान का आरोप है कि साहिल ने नकल करने की कोशिश की थी।

साहिल के माता-पिता ने साथी छात्रों के हवाले से आरोप लगाया कि प्रोफेसर डूला साहिल को एग्जाम हॉल से बाहर ले गए और उससे बात की। इसके बाद साहिल अपने कमरे में चला गया और शाम को उसने आत्महत्या कर ली। साहिल हॉस्टल 4 में रहता था। शाम करीब 5.30 बजे साहिल के पिता ने उसे फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया।

रात 8 बजे संस्थान की ओर से साहिल के परिवार को फोन कर इस बारे में बताया गया। संस्थान ने कैंपस में साहिल के साथ जाति-आधारित भेदभाव के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि छात्र की ओर से ऐसी कोई शिकायत न तो SC-ST सेल में और न ही प्रशासन के पास दर्ज कराई गई थी।

IIT-बॉम्बे प्रशासन ने जारी किया बयान

शनिवार को मीडिया को दिए बयान में IIT-बॉम्बे प्रशासन ने कहा, “पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। IIT-बॉम्बे अफसरों का पूरा सहयोग करेगा और सभी से परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करने का अनुरोध करता है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वे मामले की जांच के दौरान अटकलें लगाने से बचें।”

यह भी पढ़ें- ‘बेटे के साथ जाति के आधार पर हुआ भेदभाव’

आईआईटी बॉम्बे में एग्जाम के दौरान ChatGPT से नकल करते वक्त पकड़े गए स्टूडेंट की मौत के मामले में उसके पिता ने संस्थान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र के पिता का कहना है कि उनका बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।