CJP Protest Delhi: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को मुंबई से दिल्ली पहुंचते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खास बात यह है कि पुलिस ने उन्हें विमान से उतरने से पहले ही हिरासत में ले लिया। इस पर दीपके के माता-पिता ने नाराजगी जाहिर की है।

अभिजीत दीपके के पिता भगवान दीपके ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, “भारत के इतिहास में यह पहली घटना है जब किसी छात्र को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले न तो बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और न ही उन उद्योगपतियों को जिन्होंने भारत का पैसा विदेश भेजा। लोकतंत्र की रक्षा करने की कोशिश कर रहे एक छात्र को हिरासत में लिया गया है और वह भी हवाई जहाज में। यह भारत के इतिहास में इस तरह की पहली घटना हो सकती है।”

मुझे नहीं लगता भारत में अब लोकतंत्र बचा है- भगवान दीपके

भगवान दीपके ने आगे कहा, “मुझे नहीं लगता कि भारत में अब लोकतंत्र बचा है। जो थोड़ा-बहुत बचा है, उसे भी पूरी तरह कुचला जा रहा है। वे ‘एक राष्ट्र, एक पार्टी’ स्थापित करना चाहते हैं और अन्य राजनीतिक दलों को खत्म करना चाहते हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाने वालों को भी दबाया जा रहा है। वो मुझे बोल कर गया था कि वो गिरफ्तार हो सकता है।”

Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra: Father of CJP founder Abhijeet Dipke, Bhagwan Dipke, says, "I don't think democracy still exists in India. Whatever little remains is being completely crushed. They want to establish 'One Nation, One Party' and eliminate other political… pic.twitter.com/iYpdMM8mjx — IANS (@ians_india) October 10, 2026

भगवान दीपके ने कहा, “मैं बहुत पढ़ा-लिखा नहीं हूं। मुझे बस इतना पता है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपातकाल लगाया गया था। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि, इंदिरा गांधी इसके बाद सत्ता में वापस आईं।”

मुझे बहुत बुरा लग रहा है- अभिजीत दीपके की मां

वहीं दीपके की मां अनीता ने कहा, “मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वह बच्चा देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, सरकार गलत कर रही है। आंबेडकरवादी लोग उन्हें सबक सिखाएंगे और उनके कर्मों का फल दिखाएंगे।”

बता दें कि शनिवार को अपने बुलाए गए विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचने के कुछ ही मिनटों बाद कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को हिरासत में ले लिया गया और किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया, लेकिन ऐसा होने से पहले उन्होंने यह पक्का किया कि उनकी हिरासत का वीडियो लाइव रिकॉर्ड हो जाए।

दीपके ने लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया

दीपके खिड़की वाली सीट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जबकि उनके साथी नेता सौरव दास उनके बगल में बीच वाली सीट पर बैठे थे। मुंबई से उनकी फ्लाइट के सुबह 10.19 बजे दिल्ली में उतरने के कुछ ही देर बाद कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने लाइव वीडियो में कहा, “आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस यहां है। हम अभी-अभी उतरे हैं और वे फ्लाइट में आ रहे हैं।”

दक्षिण पश्चिम जिले की पुलिस के इंस्पेक्टर प्रवेश कौशिक के नेतृत्व में तीन महिला पुलिस अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया और उन्हें सूचित किया कि शनिवार को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने जो अनुमति मांगी थी, उसे अस्वीकार कर दिया गया है।

पुलिस अधिकारियों को देखते ही दीपके कहने लगा कि वे उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। हिरासत के दौरान अभिजीत दीपके को यह कहते हुए सुना गया, “ये लोग हमें सीधे विमान से गिरफ्तार करने आए हैं। इंदिरा गांधी ने भी ऐसा नहीं किया था। ये तानाशाही है, हमें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम गिरफ्तार होने आए हैं। हम तुमसे डरते नहीं।”

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