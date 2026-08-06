बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उत्तर प्रदेश में इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बुधवार रात इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। बसपा के उत्तर प्रदेश में इकलौते विधायक रहे उमाशंकर सिंह के निधन पर पार्टी सुप्रीमो मायावती भावुक नजर आईं। लखनऊ में उमाशंकर सिंह के आवास पर पहुंचीं मायावती ने उन्हें अपना भाई बताते हुए कहा कि वह उन्हें सगी बहन की तरह मानते थे।

बसपा सुप्रीमो ने कहा, “उमाशंकर सिंह मुझे सगी बहन की तरह मानते थे। उन्होंने कभी पार्टी को धोखा नहीं दिया। बहुत से लोग पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन उमाशंकर सिंह अंत तक बसपा के साथ मजबूती से खड़े रहे।”

मायावती ने उमाशंकर सिंह के परिवार को भरोसा दिलाते हुए कहा कि यदि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, “उमाशंकर सिंह के स्थान पर उनके बेटे को सम्मान दिया जाएगा। पार्टी उनके पूरे परिवार का ध्यान रखेगी।”

उन्होंने दिवंगत नेता को बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस दुख की घड़ी में उन्हें संबल देने की प्रार्थना की।

पूर्वांचल में BSP का मजबूत चेहरा थे उमाशंकर सिंह

उमाशंकर सिंह का राजनीतिक सफर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बसपा के संगठन को मजबूत करने से जुड़ा रहा। पार्टी नेताओं के अनुसार, उन्होंने पूर्वांचल में संगठन के विस्तार में अहम भूमिका निभाई और चुनावों के दौरान उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाती थीं। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पहचान ऐसे नेता की थी, जो आम लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे और अपने क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते थे।

2011 में BSP में हुए थे शामिल

उमाशंकर सिंह ने वर्ष 2011 में बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा था। इसके बाद 2012 में पहली बार बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। वर्ष 1990 में वह बलिया के सतीश चंद्र डिग्री कॉलेज के छात्रसंघ अध्यक्ष बने। बाद में वर्ष 2000 में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए और स्थानीय राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई। इसके बाद वह लगातार रसड़ा क्षेत्र की राजनीति का प्रमुख चेहरा बने रहे।

बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का हुआ निधन

बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का बुधवार को निधन हो गया है। वह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उमाशंकर बसपा के वरिष्ठ नेता और बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा से विधायक थे। उन्होंने दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। बताया जा रहा कि वह लंबे समय से कैंसर से पीड़त थे।