उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गलत जानकारी फैलाने और उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया। अजय राय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम में मछली की दावत में शामिल होकर मछली खाई थी।

राय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बेहद जिम्मेदार पद पर हैं। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि मछली की दावत में शामिल होने का दावा करके मुख्यमंत्री ने उनके बारे में गलत धारणा बनाने की कोशिश की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश की जनता और देश से माफी मांगने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने उनके बारे में गलत दावा किया था।

पत्रकारों से बात करते हुए अजय राय ने कहा, ”उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बेहद जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह मेरे बारे में गलत जानकारी फैलाकर गलत धारणा बनाने की कोशिश की। यह दावा करते हुए कि मैं मछली की दावत में शामिल हुआ और वहां मछली खाई। उससे साफ है कि उन्हें हमारे बारे में सही जानकारी नहीं है।”

शुद्ध शाकाहारी और बाबा विश्वनाथ के भक्त

उन्होंने कहा, ”हम काशी के रहने वाले हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं और बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं। हम उस कार्यक्रम में जरूर शामिल हुए थे। यह कार्यक्रम निषाद समुदाय ने आयोजित किया था और उनके निमंत्रण को स्वीकार करना स्वाभाविक है। वह उनकी परंपरा है। लेकिन हमने वहां मछली की दावत में हिस्सा नहीं लिया। मुख्यमंत्री ने मेरे बारे में गलत प्रचार किया कि मैं मछली खा रहा था, पार्टी उड़ा रहे थे और दावत में मौज-मस्ती कर रहा था।”

राय ने आगे कहा, ”मुख्यमंत्री ने मेरी छवि खराब की और मुझे बदनाम किया। इससे हमें बेहद दुख और पीड़ा हुई है। हमें सफाई देनी पड़ रही है।”

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: State Congress President Ajay Rai says, "The Chief Minister of Uttar Pradesh holds a position of great responsibility. Yet, the way he spread misinformation and created a false impression about me—claiming I was participating in a fish feast and… pic.twitter.com/QRQ9GTMH7u — ANI (@ANI) September 2, 2026

योगी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा

उन्होंने कहा, ”इसी वजह से हमने मानहानि का मुकदमा दायर करने का फैसला किया। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी हमसे ऐसा करने को कहा। हमने सभी सबूत और प्रमाण जमा कर दिए हैं ताकि यह साबित हो सके कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें प्रदेश की जनता और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और यह कहें कि उन्होंने झूठ बोला।”

अजय राय की यह टिप्पणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस हमले के बाद आई जिसमें उन्होंने अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर आयोजित मछली की दावत को लेकर कांग्रेस नेता पर निशाना साधा था।

योगी आदित्यनाथ ने लगाया था ‘दोहरे रवैये’ का आरोप

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता पर ‘दोहरा रवैया’ अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अजय राय पहले हनुमानगढ़ी में पूजा करने गए और बाद में ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुए जहां कथित तौर पर मछली परोसी गई थी।

रायबरेली में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा, ”आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का व्यवहार देखा। वह हनुमानगढ़ी में पूजा करने जाते हैं लेकिन बाद में बाहर मछली की दावत का आनंद लेते हैं। उन्हें बाहर जो खाना था, खा सकते थे- अयोध्या को छोड़कर कहीं भी। लेकिन यही उनका दोहरापन है।’