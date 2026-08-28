कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री बी. नागेंद्र ने शुक्रवार शाम को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यह इस्तीफा भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई जांच के बीच दिया है। इन्हीं आरोपों चलते उन्हें दो साल पहले भी इस्तीफा देना पड़ा था। अगस्त के पहले सप्ताह में उन्होंने वापसी की थी जब डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया की जगह कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद संभाला था।

बीं. नागेंद्र का मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का भी बयान सामने आया है। डीके शिवकुमार ने कहा कि इस पूरे मामले ने नागेंद्र को मानसिक तौर पर काफी आहत किया है। मुख्यमंत्री ने नागेंद्र को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्होंने मामले से जुड़ी रिपोर्ट्स देखी हैं और कई लोगों से चर्चा भी की है। उन्होंने फैसला किया है कि वह न सिर्फ मंत्री पद से, बल्कि विधायक पद से भी इस्तीफा देंगे।

दलित नेता को अपराधी की तरह पेश किया गया- डीके शिवकुमार

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चार बार चुनाव जीत चुके एक दलित नेता को जिस तरह अपराधी की तरह पेश किया गया, उससे सिर्फ नागेंद्र ही नहीं, बल्कि पूरा समुदाय और गरीब तबका भी आहत है। डीके ने कहा कि नागेंद्र ने फैसला किया है कि वह न सिर्फ़ मंत्री पद से, बल्कि विधायक पद से भी इस्तीफ़ा देंगे। इससे उन्हें बहुत दुख पहुँचा है, क्योंकि वह एक भले इंसान हैं। मैंने सभी रिपोर्ट देखी हैं, मैंने सबसे बात की है। तो उन्हें अपराधी की तरह दिखाना,

शिवकुमार ने कहा कि कई दिनों से आप सभी कई सवाल पूछ रहे थे। हमारे मंत्री नागेंद्र ने कहा था कि वे शाम को मीडिया से बात करेंगे। उसके बाद वे अब मुझसे मिलने आए हैं। उन्होंने मुझसे मुलाक़ात की और इस्तीफ़ा देने की इच्छा जताई है। पार्टी के हित में, ताकि पार्टी को शर्मिंदगी न उठानी पड़े, आपको शर्मिंदगी न हो, और यह घटनाक्रम आगे न बढ़े, क्योंकि विधानसभा सत्र का एक हफ़्ता बर्बाद हो गया था। उन्होंने बहुत दुख और अफ़सोस के साथ इस्तीफ़ा देने का इरादा ज़ाहिर किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसलिए मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति, जिसने दो बार वरिष्ठ भाजपा नेताओं को हराकर चुनाव जीता, उसे एक ऐसी बात के आधार पर फंसाया जा रहा है जो सच से कोसों दूर है, जिस तरह भाजपा ग़रीबों और दलितों के साथ अन्याय कर रही है। इस पूरे देश में, किसने एक ही मुद्दे पर, एक झूठे आरोप के कारण दो बार इस्तीफ़ा दिया है? आज मेरे सहयोगी नागेंद्र ने ऐसा किया है।

डीके ने कहा कि जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, पार्टी के लिए वे कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो आज उन्होंने यह साबित कर दिया है। मुझे भरोसा है कि वे जल्द ही आरोपों से बरी हो जाएंगे। गवर्नर ने भी मुझसे मुकदमा चलाने की मंज़ूरी के लिए पत्र लिखा है। अभी और भी कई मामले आने बाकी हैं, मुझे और भी कई मामले भेजने हैं, मैं अभी वह सब नहीं कहूंगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसलिए मैं जाँच करूँगा कि कानूनी दायरे में क्या किया जाना चाहिए, कानून क्या कहता है। क्योंकि मैं एक व्यक्ति के लिए एक तरह का न्याय और दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरे तरह का न्याय नहीं कर सकता। कानून का पालन करना ही होगा। मैं कानूनी दायरे में सब कुछ देखूंगा और मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी पर फ़ैसला लूंगा। उन्होंने अभी यह बात रखी है। मैं आज रात ही इसे हमारी हाई कमान के ध्यान में लाऊंगा और सुबह फ़ैसला लूंगा।

सरकार किसी दबाव के आगे नहीं झुकी- डीके शिवकुमार

बी. नागेंद्र के इस्तीफे को लेकर जब कर्नाटक सरकार पर विपक्ष के दबाव में झुकने को लेकर सवाल पूछा गया तो डीके शिवकुमार ने कहा कि सरकार किसी दबाव के आगे नहीं झुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बी. नागेंद्र ने पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता और नेता के तौर पर यह फैसला लिया है, ताकि पार्टी को किसी तरह की शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि नागेंद्र का इस्तीफा विपक्ष के दबाव में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि पार्टी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खुद यह निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से पूछा गया कि क्या कर्नाटक के मंत्री पद से बी. नागेंद्र का इस्तीफा भाजपा-जेडीएस की एक तरह से जीत है, तो उन्होंने कहा, “यह कैसी जीत है? दलितों पर अत्याचार करना, उन पर अत्याचार करना, झूठ फैलाना। हमारे सिद्धारमैया सर कहते थे कि उनका घर का देवता झूठ है। भाजपा और जेडीएस, उनका घर का देवता झूठ है। क्या यह जीत है? वे उन्हें उनके पद से हटाना चाहते थे। उन्हें खुश होने दो, उन्हें जश्न मनाने दो। उन्होंने किसी बात पर चर्चा नहीं की।

कर्नाटक के मंत्री बी. नागेंद्र ने दिया इस्तीफा, भ्रष्टाचार मामले में CBI जांच के बीच छोड़ा पद

कर्नाटक सरकार में मंत्री बी नागेंद्र ने कथित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच से जुड़े विवाद के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को इस्तीफा सौंपते वक्त वह भावुक हो गए। पढ़ें पूरी खबर।