कर्नाटक सोप एंड डिटरजेंट कांट्रेक्ट स्कैम के मुख्य आरोपी और बीजेपी के विधायक मदल विरुपक्षप्पा को हाईकोर्ट से अंतरिम अग्रिम जमानत मिली तो पार्टी वर्कर्स ने सड़कों पर जमकर जश्न मनाया। बीजेपी के वर्कर उस कार के इर्द गिर्द भारी तादाद में दिखे जिसमें विधायक सवार थे। वो पार्टी के झंडे लहरा रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। चालीस लाख रुपये की रिश्वत के साथ बेटे के अरेस्ट होने के बाद से ही विरुपक्षप्पा फरार चल रहे थे।

मदल विरूपक्षप्पा का बेटा प्रशांत बेंगलुरु जल बोर्ड में चीफ अकाउंटेंट था। अभी वो स्टेट अकाउंट डिपार्टमेंट में ज्वाइंट कंट्रोलर है। लोकायुक्त पुलिस ने प्रशांत को 40 लाख रुपये रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद घर पर हुई रेड में पुलिस को 8 करोड़ रुपये से ज्यादा मिले। पुलिस का कहना है कि कर्नाटक सोप एंड डिटरजेंट फैक्ट्री (KSDL) को एक ठेका देने की एवज में प्रशांत ने 81 लाख रुपये बतौर रिश्वत मांगे थे। विधायक खुद KSDL के चेयरमैन थे। लेकिन बेटे के अरेस्ट होने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना है कि ये साजिश है।

#WATCH | Davanagere, Karnataka: Channagiri MLA Madal Virupakshappa was welcomed by BJP workers as he was granted interim anticipatory bail by Karnataka HC.

He was absconding for 5 days after his son was arrested along with 4 others while taking a bribe of Rs 40 lakhs. pic.twitter.com/loL3MI8n71

