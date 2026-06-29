असम में लगातार भारी बारिश और पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की पहली लहर से छह जिलों में 22,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, धेमाजी, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़, चिरांग, लखीमपुर और कोकराझार जिलों में बाढ़ से कुल 22,124 लोग प्रभावित हुए हैं।

धेमाजी सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बना हुआ है, जहां जलस्तर बढ़ने से 15483 लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि बाढ़ के पानी ने 96 गांवों को डुबो दिया है और लगभग 1690 हेक्टेयर फसल क्षेत्र बर्बाद हो चुका है। लगातार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। एएसडीएमए की रिपोर्ट में बताया गया है कि नांगलामुराघाट में दिसांग नदी का जलस्तर वर्तमान में खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है।

48 हजार जानवर भी प्रभावित

बाढ़ से केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी प्रभावित हुए हैं। करीब 48199 जानवरों को भी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी पर बना एक रेलवे पुल ढह गया, जिसकी पुष्टि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के एक अधिकारी ने की। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य रेलवे प्रो.ओ. के एक आधिकारिक बयान के अनुसार असम के धेमाजी जिले और उसके आसपास 110 मिमी से अधिक अत्यधिक वर्षा और उसके बाद आई बाढ़ और नदी के किनारों के कटाव के कारण रेलवे पुल का वह हिस्सा ढह गया है।

1965 में निर्मित और बाद में ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया गया यह पुल अच्छी और सुरक्षित स्थिति में था, लेकिन भारी बारिश के दौरान नदी के किनारे का एक बड़ा हिस्सा बह जाने के कारण इसका एक खंभा अस्थिर हो गया। आधिकारिक बयान के अनुसार किसी भी ट्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ है और न ही किसी व्यक्ति को कोई चोट आई है। यह कम ट्रैफिक वाली एक लाइन थी और नदी में भारी बाढ़ के कारण पहले ही सभी ट्रैफिक रोक दिया गया था।

तिनसुकिया डिवीजन के इस रूट पर नहीं चलेगी ट्रेन

तिनसुकिया डिवीजन के अंतर्गत मुरकोंगसेलेक और सिलापाथर के बीच ट्रेनों का संचालन अगली सूचना तक निलंबित रहेगा। फिलहाल इस मार्ग पर चलने वाली ट्रेनें सिलापाथर से ही शुरू और समाप्त होंगी। मुरकोंगसेलेक से सिलापाथर तक इच्छुक यात्रियों के आने-जाने के लिए बसों की व्यवस्था भी की जा रही है।

यात्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए धेमाजी, सिलापाथर और मुरकोंगसेलेक स्टेशनों पर हेल्प डेस्क पहले ही खोले जा चुके हैं। एनएफ रेलवे अधिकारी जिला और राज्य सरकार के अधिकारियों के सहयोग से स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं।

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असम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कहा कि तिनसुकिया जिले में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (इंडिपेंडेंट) के दो हथियारबंद कैडर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ‘बड़े पैमाने पर होने वाले आतंकी हमले’ को टाल दिया गया है। पढ़िए पूरी खबर…