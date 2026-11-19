पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार राजधानी नई दिल्ली में फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में आज विकास की रफ्तार सबसे तेज हैं। उन्होंने कहा कि भारत में गरीबी से लोगों को बाहर निकालने की गति भी अभूतपूर्व है।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था हैं और वैश्विक संस्थानों का अनुमान है कि देश की वृद्धि दर करीब सात प्रतिशत रहेगी। इस दौरान उन्होंने उद्योग जगत से सवाल किया उनकी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% किया लेकिन क्या उन्होंने उन्होंने कर्मचारियों की संख्या और वेतन बढ़ाया।

पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। पीएम ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए समय-समय पर आत्ममंथन करना जरूरी है। यह व्यक्तियों, उद्योग जगत और देश, सभी पर लागू होता है। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि बिना किसी झिझक के लिखकर बताएं कि और कौन से सुधार जरूरी है।