छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के देवगांव गांव में अपने घर के आंगन में अपने नन्हे बेटे को खेलते देख भगवत प्रसाद जायसवाल की नजरें बार-बार कांटेदार, टहनियों से ढकी छत पर टिकी रहती हैं, जो आवारा लंगूरों को दूर रखने के लिए बनाई गई है। दिन भर बारिश होती रही है और गौशाला में गायों की रंभाने की आवाज के अलावा चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, धातु की छत से कोई तेज आवाज नहीं, कोई चहचहाहट या चीख-पुकार नहीं और रसोई में किसी का हमला भी नहीं।

उन्होंने कहा, “पिछले चार-पांच सालों से लंगूर हमारी छत पर चढ़ते रहते हैं। उन्होंने एक दीवार भी तोड़ दी थी। अब हमने उन्हें रोकने के लिए कांटेदार बाड़ जैसी कोई चीज लगा दी है।” लगभग एक दशक से देवगांव के लगभग 600 लोग लंगूरों के आतंक से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, औसतन हर दिन सैकड़ों लंगूर देवगांव में आते हैं, छतों पर लटकते हैं, सड़कों को अवरुद्ध करते हैं और रसोई और खेतों में घुस जाते हैं।

इस हफ्ते समस्या ने एक नया मोड़ ले लिया, गांव से वायरल हुए एक वीडियो में दो मृत लंगूरों को दिखाया गया, जिसके बाद आरोप लगे कि 22 लंगूरों को गोली मारकर मार डाला गया है। वन विभाग अब उस व्यक्ति के खिलाफ जांच कर रहा है, जिसे ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने प्रत्येक घर से 2 किलो चावल प्रति माह के बदले शिकारी के रूप में काम पर रखा था।

ग्रे लंगूर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची II के अंतर्गत संरक्षित हैं। इनका शिकार करना, पकड़ना या इन्हें नुकसान पहुंचाना सख्त वर्जित है और यह एक आपराधिक अपराध है। 22 लंगूरों की हत्या के दावों का खंडन करते हुए ग्रामीण संतोष सिन्हा कहते हैं, “हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? लंगूर हमारे लिए भगवान हनुमान का प्रतीक हैं। हमने गार्ड को स्पष्ट रूप से कहा था कि वह बंदूक का इस्तेमाल न करे और अगर किसी भी लंगूर को नुकसान पहुंचाया गया, तो हम उसकी सेवाएं समाप्त कर देंगे।”

लंगूर की समस्या

वन अधिकारी भी यह स्वीकार करते हैं कि लंगूर का खतरा राज्य की राजधानी रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित बेमेतरा-नवागढ़ ब्लॉक के लगभग 50 गांवों को प्रभावित करता है।

देवगांव के लोगों का कहना है कि यह समस्या खासकर हाल के सालों में और भी गंभीर हो गई है। सिन्हा कहते हैं, “रसोई में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। एक व्यक्ति दिन भर लाठी लेकर खाने की रखवाली करता रहता है। लंगूरों को यह भी पता है कि कब घुसना है, वे तब घुसते हैं जब पुरुष खेतों के लिए निकल जाते हैं। उन्हें महिलाओं से डर नहीं लगता। मुझे अक्सर अपनी पत्नी के घबराए हुए फोन आते हैं और मुझे उन्हें भगाने के लिए तुरंत घर भागना पड़ता है।”

रात में वे छतों पर कूदते हैं- चंद्रकार

दो महीने पहले 65 वर्षीय चैताबाई चंद्रकार का पैर उस समय मुड़ गया जब वे अपने घर में घुस आए लंगूरों से बचने की कोशिश कर रही थीं। उनके बेटे सुखनंदन चंद्रकार का कहना है कि उन्हें चलने में कठिनाई होती है और वे आगे कहते हैं, “हम कपड़े बाहर सुखाने के लिए नहीं डाल सकते। रात में वे छतों पर कूदते हैं। वे बच्चों को धक्का भी देते हैं।”

दिन के समय, देवगांव में लंगूरों को छतों पर कूदते, सड़कों को पार करते और खेतों में झुंड में घूमते देखा जा सकता है। वे मनुष्यों की उपस्थिति से बिल्कुल भी भयभीत नहीं लगते। विशेषज्ञों का कहना है कि आवास का नुकसान लंगूरों के गांवों में भटकने का एक कारण है।

लंगूरों ने अपना प्राकृतिक आवास खो दिया है- मंसूर खान

केंद्रीय सरकार की प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य और वकील मंसूर खान कहते हैं, “पिछले कुछ वर्षों में, कृषि क्षेत्रों का आकार बढ़ गया है, जिससे खेतों को अलग करने वाली पारंपरिक मेड़ों की संख्या कम हो गई है। इन मेड़ों के किनारे लगे पेड़ों की कटाई के कारण लंगूरों ने अपना प्राकृतिक आवास खो दिया है। बंदरों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना ही एकमात्र प्रभावी उपाय है।”

हालांकि कई लोगों ने छतों पर कांटेदार टहनियां बिछाने जैसे अस्थायी समाधान खोजे हैं, लेकिन गांव ने तीन महीने पहले गलियों में गश्त करने और लंगूरों को भगाने के लिए एक गार्ड नियुक्त करने का फैसला किया। यह 10 सालों में दूसरी बार है। पड़ोसी गांव के कलाम परधी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक गश्त करने के लिए नियुक्त किया गया।

हमारे पास एकमात्र उपाय गार्ड तैनात करना था- सोनबाई ध्रुव

सरपंच सोनबाई ध्रुव कहती हैं, “हमारे पास एकमात्र उपाय गार्ड तैनात करना था। हमारी ग्राम पंचायत के पांचों गांवों में से किसी भी गांव में गार्ड नहीं रखा गया है, लेकिन हम काफी समय से इस समस्या का सामना कर रहे थे और कुछ न कुछ करना जरूरी था।” फिर वीडियो सामने आया और यह दावा किया गया कि गांव में 22 लंगूरों को मार दिया गया था।

वीडियो में ग्रामीण जगदीश मानिकपुरी एक खुले मैदान में खड़े होकर अपने पास पड़े दो बेजान लंगूरों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, “दो किलो चावल के लिए एक शिकारी को किराए पर लिया गया है, लेकिन उसे इतनी समझ तो होनी चाहिए थी कि वह मूक जानवर को न मारे। देखो, निर्दोष जानवरों को गोली मार दी गई है। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? तुम्हारा काम तो उन्हें भगाना था। इन 22 बंदरों को मार डाला गया है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी दे दो, अगर वह (शिकारी) गलत है तो उसे फांसी दे दो। किसी को भी किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है।”

मैंने गार्ड को बंदूक के साथ देखा- मानिकपुरी

मानिकपुरी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें दो लंगूरों की मौत की सूचना मिली और वे मौके पर गए। उन्होंने कहा, “मैंने गार्ड को बंदूक के साथ देखा। मैंने दो मरे हुए बंदर भी देखे और वन विभाग को सूचना दी।” 22 लंगूरों की हत्या के अपने दावे पर उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने पिछले कुछ महीनों में बंदरों को गोली मारते और उनके शव नदी में तैरते हुए देखे हैं।

जबकि अन्य शख्स इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं, जायसवाल का कहना है कि वह इस बात को लेकर निश्चित नहीं हो सकते कि डर के मारे जाने के दौरान 1-2 लंगूरों की मौत नहीं हुई। वन अधिकारियों ने बताया कि परधी की बंदूक जब्त कर ली गई है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ग्रामीणों से लंगूरों के बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थीं।

हम लंगूरों को पकड़कर जंगल में छोड़ते हैं- अधिकारी

एक अधिकारी ने बताया, “आमतौर पर, जब हमें कोई शिकायत मिलती है, तो हम मौके पर पहुंचते हैं, लंगूरों को पकड़ते हैं और उन्हें जंगल में छोड़ देते हैं। बहुत कम ग्रामीण मुआवजे के लिए हमसे संपर्क करते हैं क्योंकि इसे साबित करना मुश्किल है। साथ ही, कई ग्रामीण पहरेदार रखते हैं लेकिन इसके लिए वे हमसे अनुमति नहीं लेते और न ही हमें सूचित करते हैं।”

बेमेतरा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव ने कहा कि गार्ड रखने के लिए कलेक्टर की मंजूरी की जरूरत होती है, जो नहीं ली गई थी। वे कहते हैं, “जब हमें बंदरों के बारे में कोई शिकायत मिलती है, तो हम वन विभाग को सूचित करते हैं।” दौलल जायसवाल कहते हैं कि गांव फिर से उसी स्थिति में लौट आया है जहां से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा, “यह सिलसिला 10 साल से चल रहा है। समाधान के लिए हम किसके पास जाएं? कोई हमारी बात नहीं सुनता।”

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