कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण को सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से गाने की मांग को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन हर कार्यक्रम में इसके पूरे संस्करण का गायन अनिवार्य करना सही नहीं है।

पत्रकारों से बातचीत में थरूर ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और जब इसे गाया जाता है तो सभी सम्मान में खड़े होते हैं। उन्होंने कहा, “पहला स्टैंजा या शुरुआती कुछ लाइनें ऐसी हैं जिन्हें अधिकांश लोग याद से गा सकते हैं।” उन्होंने बताया कि लंबे समय से यह परंपरा रही है कि किसी कार्यक्रम की शुरुआत में वंदे मातरम गाया जाता है और अंत में राष्ट्रीय गान जन गण मन बजाया जाता है।

केरल के राज्यपाल का अलग स्टैंड

थरूर ने कहा, “अब अगर हर कार्यक्रम की शुरुआत और अंत में वंदे मातरम के सभी पांच पद गाने की बात की जा रही है, तो मुझे लगता है कि यह एक अनावश्यक थोपना है।” थरूर ने कहा कि केरल सरकार ने स्पष्ट किया है कि वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाना वैकल्पिक है, लेकिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का इस मुद्दे पर अलग स्टैंड नजर आता है।

उन्होंने कहा, “इस मामले पर आखिरकार कानूनी फैसला लेना पड़ सकता है क्योंकि संसद ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है जो इसे अनिवार्य करता हो। यह अधिकतर परंपरा और प्रचलन का विषय है।” उन्होंने दोहराया कि उन्हें वंदे मातरम से कोई आपत्ति नहीं है। थरूर ने कहा, “हम सभी वंदे मातरम का सम्मान करते हैं। मैं अभी भी खुशी-खुशी इसे गा सकता हूं।”

दो बार खड़े रहना असुविधाजनक

थरूर ने नई दिल्ली में आयोजित एक पुस्तक विमोचन समारोह का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन की मौजूदगी में कार्यक्रम की शुरुआत और समापन दोनों अवसरों पर वंदे मातरम का पूरा संस्करण बजाया गया था। उन्होंने कहा कि दर्शकों के लिए अपेक्षाकृत कम परिचित और लंबे गीत के दौरान दो बार खड़े रहना असुविधाजनक हो गया था।

उन्होंने इस विवाद को “दुर्भाग्यपूर्ण” बताते हुए उम्मीद जताई कि इसका समाधान सौहार्दपूर्ण तरीके से निकलेगा। थरूर ने कहा, “राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे उच्च पदाधिकारियों की मौजूदगी वाले औपचारिक कार्यक्रमों में एक बार पूरा गीत गाया जाना समझ में आता है, लेकिन किसी छोटे कार्यक्रम में इसे दो बार गाने का औचित्य समझना मुश्किल है।”

हालांकि, थरूर के इस बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के दबाव के आगे झुक रही है।

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पश्चिम बंगाल में अब सभी मदरसों में ‘वंदे मातरम्’ गाना अनिवार्य होगा। राज्य के मदरसा शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में तत्काल प्रभाव से नया आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक अब राज्य के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में कक्षाएं शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ गाना जरूरी होगा। पूरी खबर पढ़ें…