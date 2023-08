Nuh Violence: नूंह के SP का ट्रांसफर, रोहिंग्याओं की बस्तियों पर चला बुलडोजर, हिंसा के बाद एक्शन में हरियाणा पुलिस

हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए 2300 वीडियो की पहचान की है। पुलिस का मानना है कि इन्हीं वीडियो ने हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभाई।

नूंह में हिंसा (Source- PTI)

हरियाणा में हुई हिंसा के आरोपियों पर पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। अब तक 5 जिलों में 93 FIR दर्ज की गई हैं और 176 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही नूंह के एसपी वरुण सिंगला का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। उनकी जगह नरेंद्र बिजारनिया नए एसपी होंगे। वरुण सिंगला बृजमंडल शोभायात्रा से पहले छुट्टी पर चले गए थे। एक आधिकारिक आदेश में शुक्रवार को कहा गया कि नूंह के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, जो जिले में सांप्रदायिक झड़पें भड़कने के समय छुट्टी पर थे उनका तबादला कर दिया गया है। सिंगला को भिवानी का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टी वी एस एन प्रसाद द्वारा 3 अगस्त को जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, नरेंद्र बिजारनिया जो सिंगला की अनुपस्थिति में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे नूंह के नए एसपी होंगे। नरेंद्र बिजारनिया को बनाया गया नूंह का नया SP आदेश में कहा गया है कि सिंगला जो वर्तमान में एसपी नूंह हैं उन्हें स्थानांतरित कर भिवानी का एसपी नियुक्त किया गया है। वहीं भिवानी के एसपी नरेंद्र बिजारनिया जो अपने वर्तमान कर्तव्यों के अलावा, नूंह और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त डीजीपी (कानून और व्यवस्था) के ओएसडी के रूप में भी कार्य कर रहे थे, उन्हें ट्रांसफर कर नूंह के एसपी के रूप में तैनात किया गया है। गौरतलब है कि विश्व हिंदू परिषद के जुलूस को रोकने की कोशिश को लेकर सोमवार (31 जुलाई) नूंह में हिंसक झड़पें भड़कीं जो पिछले कुछ दिनों में गुरुग्राम तक फैल गईं। हिंसा में दो होम गार्ड और एक मौलवी समेत छह लोगों की मौत हो गई।

