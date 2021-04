राहुल गांधी पर खट्टर के मंत्री का तंज, दिल्ली में बेड न मिले तो हरियाणा आएं

देशभर में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फ़ैल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। राहुल गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने पर हरियाणा सरकार में मंत्री और भाजपा नेता अनिल विज ने निशाना साधा है। अनिल विज ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली में बेड नहीं मिलता है तो वह हरियाणा आ जाएं. यहां उनका बेहतर इलाज होगा।

मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना के हल्के लक्षण सामने के बाद वे भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वे अपना जांच करवा लें और अपना ध्यान रखें। राहुल गांधी के कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जल्दी ठीक होने की कामना की है।

The day COVID started, Rahul Gandhi has been passing various statements. Now he has tested positive for #COVID19 . If he finds difficulty in getting space in Delhi, he can come to Haryana. We will give him better treatment: State Health Minister Anil Vij pic.twitter.com/Pa5jTxYzlW

