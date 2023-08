Nuh Violence: 5 अगस्त तक इंटरनेट-SMS पर बैन, कई जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, राहुल गांधी ने की शांति की अपील

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि नूंह में हिंसा को भड़काने में सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राज्य सरकार ने 21 जुलाई के बाद की सोशल मीडिया गतिविधियों की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।

हरियाणा के नूंह में सोमवार को हुई हिंसा के बाद चार जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। हिंसा के चलते अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 2 होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं। प्रदेश के 9 जिलों में धारा 144 लागू है। कई जिलों में बुधवार को भी छिटपुट हिंसा की खबरें आती रहीं जिसके चलते हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालात को देखते हुए नूंह के बाद गुरुग्राम, पलवल में भी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। वहीं, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टी वी एस एन प्रसाद ने बुधवार की शाम को एक आदेश में कहा कि नूंह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम के कमिश्नरों ने रिपोर्ट के जरिए मुझे बताया कि उनके संबंधित जिलों में स्थिति अब भी गंभीर और तनावपूर्ण है। लिहाजा हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर बैन 5 अगस्त की मध्य रात्रि तक जारी रहेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा पर दुख जताते हुए सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह कैसी देश भक्ति है जहां पर भाई को भाई से लड़ाया जाता है। राहुल गांधी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि भारत की प्रगति के लिए जरूरी है कि देश में शांति हो। राहुल गांधी ने कहा, देश में नफरत फैलाना, भाई से भाई को लड़ाना कैसी देशभक्ति है? शुरू से कहता रहा हूं कि देश नफरत और गुस्से के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। भारत को प्रगति के लिए शांति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी भारतवासियों से अपील करता हूं कि भाईचारा बनाए रखें, हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ अपने देश को नुकसान होगा। नूंह में बृजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा गौरतलब है कि नूंह में सोमवार (31 जुलाई) को धार्मिक यात्रा के दौरान एक समुदाय ने दूसरे समुदाय पर पथराव कर दिया और कारों में आग लगा दी थी, जिसके बाद से कई जगहों पर हिंसा भड़क गई। दरअसल, नूंह में हिंदू संगठनों ने हर साल की तरह इस बार भी बृजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया था। यात्रा के दौरान उस पर पथराव हो गया। देखते ही देखते यह हिंसा में बदल गया। जिसके बाद सैकड़ों कारों को आग लगा दी गई, साइबर थाने पर भी हमला किया गया। इसके अलावा एक मंदिर में सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया गया। पुलिस की दखल के बाद लोगों को वहां से निकाला गया। नूंह के बाद सोहना में भी पथराव और फायरिंग हुई, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गयाऔर पुलिस पर भी हमला हुआ।

