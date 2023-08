नूंह में 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माणों पर चला बुलडोजर, 57.5 एकड़ भूमि भी कब्जा मुक्त, उपद्रवियों के खिलाफ ऐसे लिया जा रहा एक्शन

उप संभागीय मजिस्ट्रेट कुमार ने कहा था, ‘‘ये अवैध निर्माण थे। तोड़े गए ढांचों के मालिकों को पहले ही नोटिस दिए गए थे। ब्रज मंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में कुछ अवैध ढांचों के मालिक भी शामिल थे। अभियान जारी रहेगा।’’

हरियाणा के नूंह में अवैध रूप से बने होटल और अन्य इमारतों को गिरा दिया गया। (फोटो- पीटीआई)

हरियाणा में पिछले दिनों नूंह में हुई हिंसा और उपद्रव के बाद सरकार इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी ला दी है। सरकार ऐसे लोगों के अवैध ठिकानों को ढहाने और उनकी गिरफ्तारी में तेजी ला दी है। अधिकारियों ने रविवार को नूंह जिले में एक होटल सहित उन कई अवैध ढांचों पर बुलडोजर चलवा दिया, जहां से पिछले सप्ताह की शुरुआत में झड़पों के दौरान विहिप की धार्मिक यात्रा पर कथित तौर पर पथराव किया गया था। इसके बाद भारी हिंसा शुरू हो गई थी। प्रशासन ने कहा- अवैध थे तोड़े गये ढांचे रविवार को चौथे दिन भी नूंह में ध्वस्तीकरण अभियान चला। उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि अब तक अवैध रूप से निर्मित 162 स्थायी और 591 अस्थायी ढांचे को ढहाया गया है तथा 37 स्थानों पर 57.5 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उपमंडलीय मजिस्ट्रेट अश्विनी कुमार ने बताया कि जिन निर्माणों को तोड़ा गया, वे ढांचे अवैध रूप से निर्मित थे और इनका इस्तेमाल ‘‘गुंडों’’ ने हाल में हिंसा के दौरान पथराव के लिए किया था। इससे पहले, जिला प्रशासन ने शनिवार को नलहड़ मेडिकल कॉलेज के आसपास की 2.6 एकड़ जमीन सहित 12 अलग-अलग स्थानों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था। उप संभागीय मजिस्ट्रेट कुमार ने कहा था, ‘‘ये अवैध निर्माण थे। तोड़े गए ढांचों के मालिकों को पहले ही नोटिस दिए गए थे। ब्रज मंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में कुछ अवैध ढांचों के मालिक भी शामिल थे। अभियान जारी रहेगा।’’ मस्जिद में आगजनी की घटना में चार लोगों को किया गया था गिरफ्तार मुस्लिम बहुल इलाके नूंह में बीते सोमवार को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की यात्रा पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद हुई हिंसा में होमगार्ड के दो जवान और एक इमाम सहित छह लोगों की मौत हो गई थी। नूंह से भड़की हिंसा गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाकों में भी हिंसा फैल गई थी। मंगलवार को गुरुग्राम के सेक्टर 57 इलाके में अंजुमन मस्जिद में आग लगा दी गई और उसके इमाम की हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना के सिलसिले में पास के तिगरा गांव से चार आरोपियों – अंकित, राहुल, रविंदर और राकेश को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में रविवार को तिगरा गांव में हिंदू समुदाय की एक महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए लोगों का मामले से कोई लेना-देना नहीं है। साथ ही इसने 100 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसने सोमवार को जिलाधिकारी से मिलने और आरोपियों की रिहाई की मांग के लिए एक ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई है। महापंचायत के दौरान वक्ताओं में से एक ने कहा, ‘‘यह एक हिंदू बहुल क्षेत्र में है जहां मस्जिद की कोई आवश्यकता नहीं है।’’ बैंक, एटीएम और सरकारी कार्यालय खुले, पहचान पत्र दिखाकर दफ्तर जाएंगे कर्मचारी हरियाणा के नूंह जिले में हिंसक घटनाओं के एक हफ्ते बाद सोमवार को प्रायोगिक आधार पर बैंक और एटीएम फिर से खोले गये। सरकारी सूत्रों के मुताबिक नूंह, तावड़ू, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, पिंगावन और नगर निगम इलाकों में सोमवार को कुछ समय के लिए वित्तीय संस्थान खोले जा रहे हैं। जिलाधिकारी धीरेंद्र खड़गटा की ओर से रविवार को जारी आदेश के मुताबिक, प्रायोगिक आधार पर सात अगस्त को बैंक और एटीएम खोलने का फैसला किया गया है। बैंकों में वित्तीय लेनदेन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा, जबकि एटीएम दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। खड़गटा ने कहा कि सरकारी कार्यालय भी 7 अगस्त को सुचारू रूप से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपना पहचान पत्र दिखाकर अपने कार्यस्थल में प्रवेश कर सकते हैं।

