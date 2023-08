Nuh Violence: 3 साल की बेटी के साथ दवा लेकर लौट रही थीं महिला जज, दंगाइयों ने कार में लगा दी आग, ऐसे बची जान

हरियाणा के नूंह में सोमवार को भड़की सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में अब तक 41 FIR दर्ज की गई हैं।

Nuh में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं हैं। (फोटो : पीटीआई)

हरियाणा के नूंह में एक धार्मिक यात्रा पर हमले के दौरान भीड़ ने नूंह की एक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की गाड़ी पर हमला कर उसमें आग लगा दी। हमले में न्यायाधीश और उनकी तीन साल की बेटी बाल-बाल बच गईं। एफआईआर में बताया गया है कि कैसे एक सिविल जज और उनकी तीन साल की बेटी की कार पर भीड़ ने हमला कर दिया और उन्हें बचने के लिए छिपना पड़ा। 1 अगस्त की एफआईआर नूंह जिला अदालत में टेकचंद की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिन्होंने कहा था कि जज, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजलि जैन, उनकी बेटी, एक गनमैन और वह एसएचकेएम मेडिकल कॉलेज से लौट रहे थे। नलहर में अचानक 100-150 लोगों की भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। नूंह शहर थाने में मंगलवार को दर्ज एफ़आईआर में बताया गया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अंजलि जैन की गाड़ी पर सोमवार को हमलावरों ने पथराव और गोलीबारी की, जिस कारण उन्हें और उनकी बेटी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। जज, उनकी बेटी और उनके साथ कार में सवार कर्मचारियों को नूंह के पुराने बस स्टैंड की एक वर्कशॉप में शरण लेनी पड़ी, जिन्हें बाद में कुछ वकीलों ने बचाया।

