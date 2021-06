नरम पड़े JJP विधायक, फिर भी न छूटे अरेस्ट किसान, बोले टिकैत- उन्हें छोड़ो या हमें भी करो गिरफ्तार

हरियाणा के फतेहाबाद से टोहाना के जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के मामले में किसानों की गिरफ़्तारी को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इसी बीच जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के तेवर नर्म पड़ गए हैं। गिरफ्तार किसानों को रिहा करने की मांग करने को लेकर किसान नेताओं ने रात भर टोहाना थाना के सामने धरना दिया। किसान नेता राकेश ने कहा है कि उन्हें छोड़ा जाए नहीं तो हमें भी गिरफ्तार किया जाए।

वहीं जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने 1 जून को हुए विवाद को लेकर किसानों से माफ़ी मांगते हुए कहा है कि 1 जून को कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया था। हमला करने वाले अपने आपको किसान बता रहे थे लेकिन मेरा मानना है कि वो किसान नहीं हो सकते। वहां ऐसे हालात पैदा हुए कि मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए जिसके लिए मैंने खेद प्रकट किया।

MLA (Devendra S Babli) has said he will withdraw the case he had filed (against farmers). He has also apologised. So why is the police not releasing them now? We have asked them (police) to either release those arrested or arrest us too: Bharatiya Kisan Union leader Rakesh Tikait pic.twitter.com/mWmBnKJrqY

— ANI (@ANI) June 6, 2021