200 किसानों की मौत पर बोले कृषि मंत्री, घर में होते तो वहां भी मर जाते, फिर खिलखिलाकर हंसने लगे

हरियाणा के कृषि मंत्री ने किसान आंदोलन के दौरान हुई 200 किसानों की मौत पर विवादित बयान दिया है। हरियाणा के कृषि मंत्री जे पी दलाल ने कहा है कि अगर वे घर पर होते तो नहीं मरते क्या। इसके अलावा जे पी दलाल ने कहा कि आंदोलन के दौरान किसान हार्ट अटैक और बुखार जैसी बीमारियों की वजह से ही मरे हैं।

हरियाणा के भिवानी में एक कार्यक्रम के बाद जब पत्रकारों ने जे पी दलाल से किसानों की मौत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये घर में होते तो मरते, यहाँ नहीं मर रहे हैं क्या। आगे कृषि मंत्री ने कहा कि मेरी बात सुन लो लाख दो लाख में से दो सौ छह महीने में नहीं मरते क्या? ये किसान हार्ट अटैक, बुखार की वजह से मरे हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री ने कहा कि औसत मृत्यु दर के हिसाब से ही ये किसान मरे हैं।

#WATCH Would not they’ve died if they were at home? Out of 1-2 lakh people, don’t 200 people die in 6 months? They’ve died with their own will. I express my sympathies towards them: Haryana Agri Min JP Dalal on the death of farmers during ongoing protest against farm laws (13.02) pic.twitter.com/qDswOWROac

— ANI (@ANI) February 14, 2021