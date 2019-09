हरियाणा में बड़ा राजनीतक उलटफेर देखने को मिला है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा बदलाव करते हुए कुमारी शैलजा को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कुमारी शैलजा पार्टी का दलित चेहरा हैं। अशोक तंवर भी दलित थे और उनको हटाने के बाद पार्टी ने दलितों को लुभाने के लिए दलित नेता को ही पार्टी की कमान सौंपी है। गौरतलब है कि हरियाणा में 19 प्रतिशत दलित वोटर हैं। अशोक तंवर और भुपेंद्र सिंह हुड्डा की तकरार के बीच भुपेंद्र के पाले में गेंद जाती दिखी।

अशोक तंवर को हटाने के लिए हुड्डा ने रोहतक में परिवर्तन रैली भी की थी। कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को अध्यक्ष बनाने के साथ ही भुपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस के विधायक दल का नेता घोषित किया है। इससे पहले अशोक तंवर चाहते थे कि राज्य की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में ना जाए। कांग्रेस ने इस लड़ाई को लेकर संतुलन बनाते हुए बीच का रास्ता निकाला और कुमारी शैलजा को पार्टी की कमान सौंप दी है।

Haryana: Congress appoints Bhupinder Singh Hooda as Congress Legislature Party (CLP) leader and Chairman of the State Election Committee https://t.co/SbLDfp7xsj

