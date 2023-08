जानें कौन हैं IPS शत्रुजीत कपूर जिन्हें बनाया गया हरियाणा का नया DGP, लिस्ट में इन अधिकारियों का नाम भी था शामिल

Haryana News: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने पहले इस पद के लिए हरियाणा कैडर के तीन आईपीएस अधिकारियों के नाम सामने रखे थे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार शत्रुजीत कपूर को कम से कम दो साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। (एक्सप्रेस फोटो)

