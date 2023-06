हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों का प्रदर्शन, दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर हाईवे पर जाम से बचने के लिए ये रूट करें इस्तेमाल

दिल्ली से चंडीगढ़-अमृतसर की ओर कुरुक्षेत्र के सेक्टर 2-3 के कट से ब्रह्मसरोवर यूनिवर्सिटी से थर्ड गेट रोड से एनएच 152-डीसी से होकर ट्रैफिक निकाला जा रहा है।

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों का प्रदर्शन (फोटो- एएनआई)

