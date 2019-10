हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा के करनाल मे एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे । इस जनसभा में राजनाथ सिंह ने राफेल को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि राफेल हवा से हवा में ही नहीं हवा से जमीन पर भी मार करती है। मैं अभी फ्रांस राफेल विमान लेने गया था। यह हमारी सेना को और मजबूती देता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए राजनाथा सिंह ने कहा कि अगर हमारे पास राफेल लड़ाकू विमान होता तो मुझे लगता है कि हमें बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान की जमीन पर जाकर आतंकियों की सफाया करने की जरूरत नहीं होती। हम भारत में बैठकर आतंकी ठिकानों का हम सफाया कर देते। बड़ी संख्या में लोगों को मार सकते।

राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजन पर हुए विवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राफेल को जब मैं लेने गया, मैं साधारण परिवार का, हमारा जो स्वाभाव था उसके अनुसार मैंने कहा कि हमको यह नई फाइटर प्लेन मिल रही है। ताकतवर प्लेन हमको मिल रही है। बकायदा हमको इसकी पूजा करनी चाहिए। मैंने राफेल पर ओम् लिखा और रक्षा बांधा , नरियल फोड़ा। कांग्रेस ने इस पर भी विवाद खड़ा कर दिया।

Defence Minister Rajnath Singh, in Haryana’s Karnal: If we had Rafale fighter aircraft with us, then I think we need not have gone to Pakistan for Balakot airstrike. We could have eliminated terror camps there, even while sitting in India. pic.twitter.com/hfRwuyL8UT

— ANI (@ANI) 13 October 2019