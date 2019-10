Haryana Vidhan Sabha Election/Chunav Results 2019: हरियाणा विधानसभा चुनाव के अभी तक आए नतीजों को देखकर राज्य में त्रिशंकु विधानसभा के आसार नजर आ रहे हैं। राज्य में कांग्रेस सत्ताधारी भाजपा को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। हालांकि जैसे-जैसे मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है, वैसे ही सरकार बनाने के लिए गठजोड़ की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने भाजपा पर निर्दलीय विधायकों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा कई निर्दलियों पर सरकार और प्रशासन के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।

यहां देखें LIVE नतीजे – हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम 2019 | महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम 2019

हुड्डा ने कहा कि ‘सभी निर्दलियों को अपनी इच्छा से चयन करने का अधिकार मिलना चाहिए कि वह किसे सपोर्ट करना चाहते हैं। हुड्डा ने आरोप लगाया कि उन्हें ऐसी खबरें मिल रही हैं कि भाजपा कई निर्दलीय विधायकों को घेरने का प्रयास कर रही है, उनके लिए हेलीकॉप्टर भेजने की तैयारी हो रही है। दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कई निर्दलीय हमारे साथ आना चाहते हैं, क्योंकि कई नेता कांग्रेस की पृष्ठभूमि से हैं।’

#WATCH DS Hooda,Congress: BJP is trying to pressurize independent candidates as most of them want to join us. It can’t be accepted in democracy.Independent candidates should be able to freely choose the party whom they wish to support.I want to appeal to EC about it through media pic.twitter.com/8qn3A1flJ1

— ANI (@ANI) October 24, 2019