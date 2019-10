Haryana Elections 2019: हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार बक्शीश सिंह का एक विवादित वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा है। विवादित वीडियो में भाजपा उम्मीदवार कथित तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि मतदाता वोट चाहें किसी भी उम्मीदवार को दें मगर मिलना फूल (भाजपा का चुनाव चिन्ह) को ही है।

सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में सिंह कथित तौर पर कह रहे हैं, ‘पांच सेकंड की गलती पांच साल भुगतनी पड़ेगी, और जो भी जहां वोट डालता है, हमें वो भी पता चल जाता है कि किसने कहां वोट डाला है। इसलिए ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पीछे का हम बता भी देंगे कि कहां वोट डाली है, क्योंकि मोदी की नजरें बहुत तेज हैं। मतलब यह है कि वोट जहां मर्जी डालो निकलनी (सीट जीतना) फूल की ही है। बटन जिसका मर्जी दबा लो जाना फूल को ही है। ऐसा पुर्जा फिट किया है।’

न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी खबर के मुताबिक कारण बताओ नोटिस के जवाब में भाजपा उम्मीदवार ने कहा, ‘वीडियो से छेड़छाड़ की गई है।’ हालांकि मामले में जांच जारी है।

Haryana Chief Electoral Officer,Anurag Agarwal on viral video of BJP candidate Bakshish Singh (in pic 2) in which he allegedly said ‘every vote on EVM is for BJP’: A show-cause notice was issued to the candidate, he replied saying, ‘video was edited’. Matter is being investigated pic.twitter.com/qcmtXxbmIz

