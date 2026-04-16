हरियाणा में विपक्षी कांग्रेस ने पिछले महीने राज्यसभा चुनावों के दौरान कथित तौर पर क्रॉस-वोटिंग करने के आरोप में अपने पांच विधायकों को पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने विधायकों के निलंबन का आदेश जारी किया।

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नारायणगढ़, सदौरा, पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित विधायक क्रमशः शैली चौधरी, रेनू बाला, सरदार गुरमेल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित किया गया है।

खड़गे की मंजूरी के बाद कार्रवाई

राव नरेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई प्रदेश अनुशासन समिति की सिफारिश और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की स्वीकृति के बाद की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि संबंधित विधायकों ने हाल ही में संपन्न राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ मतदान कर गंभीर अनुशासनहीनता का परिचय दिया, जो संगठनात्मक मर्यादाओं के प्रतिकूल है।

"पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है!"



संगठनात्मक अनुशासन के उल्लंघन और राज्यसभा चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध मतदान करने पर हरियाणा कांग्रेस के 5 विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जाता है!



हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी

अध्यक्ष

श्री :… pic.twitter.com/ds0uAkBuSD — Haryana Congress (@INCHaryana) April 16, 2026

राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक साफ संदेश है कि पार्टी के सामूहिक निर्णयों और अधिकृत रुख के खिलाफ किसी भी प्रकार की गतिविधि पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पार्टी ने दिया था कारण बताओ नोटिस

इससे पहले कांग्रेस ने कथित क्रॉस-वोटिंग के आरोप में पांच विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। यह नोटिस ‘कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के पक्ष में जानबूझकर वोट न डालकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने’ के लिए जारी किया गया था। हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को हुआ था।

भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया ने आसानी से एक सीट जीत ली, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर सिंह बौध ने नंदाल के खिलाफ कड़े मुकाबले में दूसरी सीट हासिल की। ​​पांच कांग्रेस विधायकों द्वारा कथित क्रॉस-वोटिंग ने पार्टी की आसान जीत की आरामदायक स्थिति को झटका दिया। मतगणना के दौरान कांग्रेस के चार वोट भी अमान्य घोषित किए गए।

चौधरी, बाला और जरनैल सिंह ने बाद में आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनके नाम अनावश्यक रूप से विवाद में घसीटे जा रहे हैं और उन्होंने पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। पांच विधायकों में से चौधरी, बाला और जरनैल सिंह ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया था।

देखें सभी विजेताओं की लिस्ट

हर दो साल में होने वाले राज्यसभा चुनाव सोमवार को 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए हुए। इन 37 सीटों में से 26 पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। तीन राज्य हरियाणा, बिहार और ओडिशा में 11 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें से 9 सीटें एनडीए के खाते में गईं। विपक्ष को 2 सीटें मिलीं। पढ़ें पूरी खबर…