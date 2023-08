हरियाणा सरकार राज्य के शिक्षकों को देगी अतिरिक्त वेतन, लेकिन देनी होंगी नूंह और मोरनी में सेवाएं

राज्य संवर्ग के लिए पात्र नियमित शिक्षकों और सभी अतिथि शिक्षकों से और जिला संवर्ग पदों के लिए विशेष जिले के सभी ब्लॉकों से न्यूनतम 10 शैक्षिक ब्लॉकों का विकल्प मांगा जाएगा।

हरियाणा सरकार पोस्टिंग अवधि के दौरान अतिथि शिक्षकों को 10,000 रुपये प्रति माह देगी। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उन शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन देने की बात कही है, जो राज्य के नूंह और मोरनी क्षेत्रों में सेवा करने को इच्छुक होंगे। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में शिक्षक स्थानांतरण नीति, 2023 को मंजूरी दी गई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नई नीति का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करने और कर्मचारियों के बीच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नौकरी की संतुष्टि को देने के लिए शिक्षकों और स्कूलों के प्रमुखों का न्यायसंगत, मांग-आधारित वितरण सुनिश्चित करना है। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दी मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पांच साल पहले जारी की गई पिछली नीति को निरस्त कर शिक्षक स्थानांतरण नीति, 2023 के मसौदे को मंजूरी दे दी। नई नीति के अनुसार, शिक्षक को रिक्ति के विरुद्ध पंचकुला जिले के मोरनी शैक्षिक ब्लॉक या पलवल जिले के हथीन शैक्षिक ब्लॉक या नूंह जिले (मेवात क्षेत्र के रूप में माना जाने वाला) में स्थित स्कूल में तैनात होने के लिए इच्छुक होना होगा। बशर्ते कि उन्होंने न तो मोरनी क्षेत्र के मामले में पंचकुला, और पलवल, नूंह, फरीदाबाद या गुरुग्राम को अपना गृह जिला घोषित किया हो, न ही पंचकुला जिले और पलवल, नूंह में स्थित किसी स्कूल से कक्षा 10 या 12 पूरी की हो। मूल वेतन का अतिरिक्त 10 प्रतिशत और डीए का भुगतान किया जाएगा बयान में कहा गया है कि दोनों क्षेत्रों के लिए क्रमश: फरीदाबाद या गुरुग्राम जिलों में ऐसे नियमित शिक्षकों को मूल वेतन का अतिरिक्त 10 प्रतिशत और डीए का भुगतान किया जाएगा और पोस्टिंग अवधि के दौरान अतिथि शिक्षकों को 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। Also Read Nuh Violence: नूंह विधायक आफताब अहमद ने बताई हिंसा की ये वजह, कहा-प्रशासन को भी चेताया था बयान में कहा गया है, “नीति को निरस्त करने और कुछ मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करके, कुछ नए प्रावधान पेश करके और इसे संक्षिप्त और सटीक बनाकर एक नई नीति लाने पर विचार किया जा रहा है।” नई नीति में विधवाओं के लिए श्रेणीबद्ध सकारात्मक भेदभावमुक्त उपाय का प्रावधान भी जोड़ा गया है। राज्य संवर्ग के लिए पात्र नियमित शिक्षकों और सभी अतिथि शिक्षकों से और जिला संवर्ग पदों के लिए विशेष जिले के सभी ब्लॉकों से न्यूनतम 10 शैक्षिक ब्लॉकों का विकल्प मांगा जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने कहा ने कहा कि युगल मामले के लिए, उन सभी पुरुष और महिला शिक्षकों को अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे, जिनके पति/पत्नी हरियाणा राज्य के किसी विभाग/बोर्ड/निगम/पीएसयू/राज्य विश्वविद्यालय या हरियाणा स्थित किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय या केंद्र सरकार में नियमित आधार पर कार्यरत हैं।

