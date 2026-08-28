हरियाणा सरकार ने गुरुवार को सफाई दी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जाति प्रमाणपत्रों में एक समुदाय के नाम की जगह ‘मेघवाल’ लिखने की सिफारिश करने का कोई ऐलान नहीं किया था। सरकार के मुताबिक, सैनी ने सिर्फ इतना कहा था कि इस मामले पर फैसला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

कैबिनेट मंत्री कृष्ण पंवार ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रविवार को बावल में मेघवाल समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा था कि यह मामला मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

पंवार ने कहा, ”मुख्यमंत्री ने मंच से स्पष्ट किया था कि यह मामला केंद्र सरकार से जुड़ा है। कौन सी जाति किस समूह में शामिल होगी, इसका फैसला केंद्र करता है। मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया था और न ही उनका ऐसा कोई इरादा था।” मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद राज्य सरकार ने भी इस संबंध में एक औपचारिक बयान जारी किया।

मुख्यमंत्री के बयान पर समुदाय में नाराजगी

सरकार की यह सफाई समुदाय के कुछ वर्गों में मुख्यमंत्री के बयान को लेकर नाराजगी के बीच आई है। कांग्रेस विधायक और दलित नेता गीता भुक्कल ने सैनी पर ‘फूट डालो और राज करो’ की स्थिति पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री के बयान से समुदाय में नाराजगी पैदा हुई है।

यह विवाद रेवाड़ी के बावल में मेघवाल उत्थान समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सैनी के संबोधन के बाद शुरू हुआ। कार्यक्रम में संगठन ने मुख्यमंत्री को 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा था।

इन मांगों में एक मांग यह थी कि चमड़े के काम से जुड़े समुदाय के जो सदस्य चाहें, उन्हें अपने अनुसूचित जाति (SC) प्रमाणपत्रों में ‘मेघवाल’ शब्द इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए।

सैनी ने कथित तौर पर कहा था, ”जैसा कि आपने मांग की है, समुदाय के सदस्य ‘मेघवाल’ शब्द अपनाना चाहते हैं… ऐसे (मेघवाल) जाति प्रमाणपत्र जारी करने की सुविधा के लिए मैं केंद्र सरकार को सिफारिश करूंगा।”

जातियों के SC वर्गीकरण का फैसला केंद्र के अधिकार क्षेत्र में

पंवार ने सफाई देते हुए कहा कि यह मांग मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि अनुसूचित जाति की श्रेणी में जातियों के वर्गीकरण और उन्हें शामिल करने से जुड़े फैसले केंद्र सरकार के स्तर पर लिए जाते हैं।

उन्होंने बताया कि हरियाणा में संबंधित समुदाय की आबादी करीब 30 लाख है जबकि मेघवाल समुदाय के सदस्यों की संख्या करीब 80 हजार है। वहीं मेघवाल उत्थान समिति के सचिव भूपेंद्र मेघवाल ने कहा कि हरियाणा में ‘मेघवाल’ शब्द वाले करीब 60000 जाति प्रमाणपत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि संगठन चाहता है कि जो अन्य लोग भी ‘मेघवाल’ शब्द अपनाना चाहते हैं, उन्हें इसकी अनुमति दी जाए।

पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री सैनी दोनों समुदायों का सम्मान करते हैं और उनके कल्याण तथा उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं।